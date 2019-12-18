Вопросы финансирования здравоохранения в регионах обсудят на форуме в Сочи

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вопросы финансирования здравоохранения и формирования здорового общества обсудят на форуме "Здоровое общество", который пройдет 12 февраля в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума. Об этом сообщает фонд "Росконгресс", который является организатором проекта.

"В этом году мы значительно расширили деловую программу форума, сегодня она отвечает всем современным трендам и охватывает самые актуальные темы здравоохранения. Мы ожидаем широкое представительство международного экспертного сообщества, в том числе Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнула руководитель проекта "Здоровое общество", первый заместитель директора по развитию фонда "Росконгресс" Анастасия Столкова.

Трек деловой программы "Наращивая потенциал в снижении рисков для здоровья" объединил сессии, охватывающие ключевые вопросы формирования здорового общества и реализации программ, направленных на увеличение продолжительности жизни россиян. В рамках сессий планируется провести дискуссии о борьбе с сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, сахарным диабетом.

"Сессии трека "Управление здравоохранением: от федерального к региональному" посвящены вопросам финансирования здравоохранения в регионах, демографическим перспективам, эволюции системы лекарственного обеспечения и программам корпоративного здоровья", - говорится в сообщении Росконгресса.

Кроме того, впервые состоится заседание экспертного совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации, а также пройдет награждение победителей Всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении" и конкурса "Топ-10 инновационных компаний в здравоохранении".

Российский инвестиционный форум пройдет 12-14 февраля в Парке науки и искусства "Сириус" в городе Сочи. Форум "Здоровое общество" организован с целью поиска и проработки практических предложений по реализации нацпроектов, направленных на решение задачи по увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан, и проводится при поддержке Минздрава РФ.