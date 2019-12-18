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Газовый конфликт России и Украины
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Россия, ЕС и Украина 19 декабря обсудят параметры будущего соглашения по газу

Экс-замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович проведет встречу с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером перед трехсторонними консультациями

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Россия, ЕС и Украина проведут 19 декабря в Берлине трехсторонние консультации на министерском уровне, в ходе которых обсудят параметры будущего соглашения по газу - сроки, тарифы и объемы транзита. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"В четверг, 19 декабря, в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних консультаций на политическом уровне с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года. Переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитража", - говорится в заявлении ЕК.

ЕК подтвердила, что председательствовать на встрече, которая пройдет в представительстве Евросоюза в Германии, будет по-прежнему Марош Шефчович - бывший замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу. "Настало время послать положительный сигнал рынкам и потребителям", - цитирует ЕК Шефчовича.

Кроме того, сообщила ЕК, перед трехсторонними консультациями по газу Марош Шефчович проведет в четверг отдельную встречу с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. "Он также проведет двустороннюю встречу с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером в преддверии трехсторонних переговоров в 09:00 (11:00 мск)", - говорится в заявлении ЕК.

Ранее представители РФ и Украины провели двусторонние переговоры по газу. Одна встреча прошла 28 ноября в Вене, в ней принимали участие министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины". Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, "урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины". Еще одна встреча прошла в Вене 13 декабря. Ее основной темой стало продление контракта на транзит газа.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря.

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Газовый конфликт России и Украины
ЕК ожидает политического соглашения по газу на консультациях 19 декабря в Берлине
Председательствовать на встрече будет бывший замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович
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