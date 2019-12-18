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Европейское космическое агентство предоставит Enel спутниковые данные для задач энергетики

С помощью снимков компания планирует снизить риски повреждения линий электропередач и оптимизировать распределение электроэнергии в сети

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Международная энергетическая компания Enel и Европейское космическое агентство (ЕКА) объявили о сотрудничестве с целью применения спутниковых данных и технологий для повышения эффективности и безопасности энергетических систем. Об этом сообщается на сайте компании.

"Космический и энергетический секторы всегда были в авангарде технологий и инноваций, и теперь мы работаем вместе с целью повышения устойчивости городской инфраструктуры и защиты окружающей среды. Enel следует принципам устойчивого развития и активно занимается проектами в сфере возобновляемой энергетики", - отметил директор по инновациям Enel Эрнесто Чорра.

О сотрудничестве было объявлено в ходе мероприятия "Космос для содействия инновациям", проводимого при содействии ЕКА на базе Итальянского космического агентства (ASI) в Риме. В рамках совместной работы Enel и ЕКА займутся внедрением цифровых технологий для обеспечения энергетической безопасности и экологически устойчивого развития.

Значительную часть проекта составит использование спутниковых снимков и данных для оптимизации работы энергосетей с целью снижения технических рисков, таких как риск повреждения линий электропередач ветвями деревьев и прочими объектами, а также оптимизации распределения электроэнергии в сети. Ранее Enel и ЕКА уже начали сотрудничество в области применения спутниковых данных для умных сетей.

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