Госдума приняла закон об ужесточении контроля над производством медицинского спирта

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств. Документ был инициирован группой членов Совета Федерации.

Закон запрещает организациям оптовой торговли лекарственными средствами реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Также запрещается производство медицинского спирта с использованием основного технологического оборудования для производства этилового спирта. Производство медицинского спирта разрешается только путем разбавления этилового спирта. Сейчас его производство возможно либо путем разбавления этилового спирта, либо путем ректификации из такого же сырья и на таком же оборудовании.

Передача этилового спирта для производства медицинского спирта будет возможна только с помощью коммуникаций, оснащенных автоматическими средствами измерений (счетчиками). Этими счетчиками должны быть оснащено технологическое оборудование для приемки сырья, используемого для производства медицинского спирта. Счетчики также должны быть установлены на оборудовании для приемки медицинского спирта, используемого для изготовления спиртосодержащих и других лекарственных препаратов, а также медицинских изделий.

Производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового включается в перечень лицензируемой деятельности. Лицензия на такое производство предусматривает право организации на производство этилового спирта исключительно для медицинских целей. Закрепляется порядок выдачи данной лицензии. Предусматриваются положения о приостановлении, прекращении действия и аннулировании лицензии, в том числе и в судебном порядке.

Закон вступит в силу через год после его официального опубликования, за исключением ряда норм, для которых установлены иные сроки.

Введение соответствующих запретов и ограничений обусловлено необходимостью усиления контроля над оборотом и использованием этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств, считают авторы законопроекта. Как пояснял ранее депутат Геннадий Онищенко, медицина потребляет сегодня 4 млн декалитров безакцизного медицинского спирта, 2 млн из них идут на медицинские манипуляции, а 2 млн идут на так называемую фармацевтическую промышленность, и эти 2 млн находятся в руках "полулегальной мафии, которая использует гораздо больше безакцизного медицинского спирта и производит продукцию, которую потребляют, в том числе и дети, поскольку она по низкой цене идет".