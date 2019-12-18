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Газовый конфликт России и Украины
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ЕК ожидает политического соглашения по газу на консультациях 19 декабря в Берлине

Председательствовать на встрече будет бывший замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ожидает достижения политического соглашения по транзиту российского газа после 2019 года на трехсторонних консультациях в формате ЕС - Россия - Украина, которые пройдут 19 декабря в Берлине. Об этом сообщил в среду журналистам в Брюсселе представитель ЕК.

"Мы не можем спекулировать относительно результатов переговоров. Но мы ожидаем конструктивную дискуссию и достижения политического соглашения, которое будет охватывать все параметры будущей сделки", - сказал он. По его словам, ЕК ожидает завершения трехсторонних консультаций около 18:30 (20:30 мск).

Ранее ЕК сообщила, что Россия, ЕС и Украина проведут 19 декабря в Берлине трехсторонние консультации на министерском уровне, в ходе которых обсудят параметры будущего соглашения по газу - сроки, тарифы и объемы транзита. ЕК подтвердила, что председательствовать на встрече, которая пройдет в представительстве Евросоюза в Германии, будет по-прежнему Марош Шефчович - бывший замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу.

Кроме того, как сообщила ЕК, перед трехсторонними консультациями по газу Марош Шефчович проведет в четверг отдельную встречу с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

Ранее представители РФ и Украины уже проводили двусторонние переговоры по газу. Одна встреча прошла 28 ноября в Вене, в ней принимали участие министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины". Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, "урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины". Еще одна встреча прошла в Вене 13 декабря. Ее основной темой стало продление контракта на транзит газа.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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