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Австралийская Edify запустила торговую платформу для возобновляемой энергии на базе AI

Новая торговая платформа на базе AI позволяет смягчать волатильность рынка за счет реализации стратегии "точной торговли"

ТАСС, 18 декабря. Австралийский провайдер возобновляемой энергетики Edify Energy объявил об успешном запуске торговой платформы AMS на базе AI-алгоритмов для пяти действующих солнечных электростанций, сообщается на сайте компании.

Данный портфель энергетических активов стал первым в мире, для которого было внедрено решение на базе искусственного интеллекта. Программное обеспечение, предоставленное технологической компанией AMS, позволяет менеджерам проектов Edify Energy и других компаний отрасли получать актуальную информацию о ценовых колебаниях и максимизировать прибыль за счет проведения экономически наиболее выгодных сделок на Австралийском национальном рынке электроэнергии.

Растущая неустойчивость цен особенно остро ощущается в Квинсленде, где в течение трех месяцев в августе - октябре 2019 года цены на энергию достигали негативных оценок в общей сложности в течение 98,5 часов, что в 25 раз превышает аналогичный показатель 2018 года. Новая торговая платформа на базе AI позволяет смягчать волатильность рынка за счет реализации стратегии "точной торговли". Платформа AMS использует ряд входных данных и запатентованный алгоритм машинного обучения для прогнозирования ценовой динамики и оптимизации с учетом локальных ограничений, предоставляя рекомендации, позволяющие максимизировать финансовую отдачу.

Новое программное обеспечение на базе алгоритмов машинного обучения было внедрено в общей сложности для 438 МВт мощностей солнечных электростанций в Квинсленде и Виктории (Австралия).

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