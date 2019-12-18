Австралийская Edify запустила торговую платформу для возобновляемой энергии на базе AI

ТАСС, 18 декабря. Австралийский провайдер возобновляемой энергетики Edify Energy объявил об успешном запуске торговой платформы AMS на базе AI-алгоритмов для пяти действующих солнечных электростанций, сообщается на сайте компании.

Данный портфель энергетических активов стал первым в мире, для которого было внедрено решение на базе искусственного интеллекта. Программное обеспечение, предоставленное технологической компанией AMS, позволяет менеджерам проектов Edify Energy и других компаний отрасли получать актуальную информацию о ценовых колебаниях и максимизировать прибыль за счет проведения экономически наиболее выгодных сделок на Австралийском национальном рынке электроэнергии.

Растущая неустойчивость цен особенно остро ощущается в Квинсленде, где в течение трех месяцев в августе - октябре 2019 года цены на энергию достигали негативных оценок в общей сложности в течение 98,5 часов, что в 25 раз превышает аналогичный показатель 2018 года. Новая торговая платформа на базе AI позволяет смягчать волатильность рынка за счет реализации стратегии "точной торговли". Платформа AMS использует ряд входных данных и запатентованный алгоритм машинного обучения для прогнозирования ценовой динамики и оптимизации с учетом локальных ограничений, предоставляя рекомендации, позволяющие максимизировать финансовую отдачу.

Новое программное обеспечение на базе алгоритмов машинного обучения было внедрено в общей сложности для 438 МВт мощностей солнечных электростанций в Квинсленде и Виктории (Австралия).