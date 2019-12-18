Неверов призвал ускорить принятие законопроекта об интернет-торговле лекарствами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Законопроект о дистанционной торговле лекарствами необходимо принять уже в начале весенней сессии Госдумы. Об этом в среду заявил лидер думских единороссов Сергей Неверов, выступая на закрытии осенней сессии нижней палаты.

"Необходимо принять уже в начале следующей сессии практически подготовленный нами законопроект о дистанционной торговле лекарствами, законодательно отрегулировать деятельность аптечных сетей, а также защитить возможность наших пациентов получать лекарства даже при деструктивной позиции патентообладателей", - перечислил Неверов приоритеты фракции в области здравоохранения.

Как считает единоросс, указанные меры помогут ликвидировать диспропорции, возникшие при сдерживании цен на лекарства. "Мы намерены обсудить с правительством меры, которые бы сняли эти диспропорции. Но крайне важно обеспечить и рыночные методы снижения цен на лекарственном рынке", - уточнил он.

Тема лекарственного обеспечения граждан, подчеркнул парламентарий, "остается по-прежнему острой". "Тема лекарств по-прежнему будет находиться в сфере нашего приоритетного внимания", - заключил Неверов.

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, после этого его движение было приостановлено. В феврале президент Владимир Путин попросил депутатов ускорить принятие законопроекта.

Поправками ко второму чтению законопроекта вводится разрешение на дистанционную розничную продажу лекарств, отпускаемых по рецепту, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Причем эта норма в отношении рецептурных препаратов является отложенной. Предлагается привести ее в действие с 1 января 2022 года, а продавать безрецептурные - уже с 1 июля 2020 года. Как отмечал первый замглавы фракции единороссов Андрей Исаев, разногласия Госдумы и правительства РФ по вопросу о необходимости введения срока интернет-продажи рецептурных лекарств сохраняются.