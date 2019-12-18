{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неверов призвал ускорить принятие законопроекта об интернет-торговле лекарствами

Законопроект нужно принять в начале следующей сессии, считает депутат
Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Законопроект о дистанционной торговле лекарствами необходимо принять уже в начале весенней сессии Госдумы. Об этом в среду заявил лидер думских единороссов Сергей Неверов, выступая на закрытии осенней сессии нижней палаты.

"Необходимо принять уже в начале следующей сессии практически подготовленный нами законопроект о дистанционной торговле лекарствами, законодательно отрегулировать деятельность аптечных сетей, а также защитить возможность наших пациентов получать лекарства даже при деструктивной позиции патентообладателей", - перечислил Неверов приоритеты фракции в области здравоохранения.

Как считает единоросс, указанные меры помогут ликвидировать диспропорции, возникшие при сдерживании цен на лекарства. "Мы намерены обсудить с правительством меры, которые бы сняли эти диспропорции. Но крайне важно обеспечить и рыночные методы снижения цен на лекарственном рынке", - уточнил он.

Тема лекарственного обеспечения граждан, подчеркнул парламентарий, "остается по-прежнему острой". "Тема лекарств по-прежнему будет находиться в сфере нашего приоритетного внимания", - заключил Неверов.

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, после этого его движение было приостановлено. В феврале президент Владимир Путин попросил депутатов ускорить принятие законопроекта.

Поправками ко второму чтению законопроекта вводится разрешение на дистанционную розничную продажу лекарств, отпускаемых по рецепту, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Причем эта норма в отношении рецептурных препаратов является отложенной. Предлагается привести ее в действие с 1 января 2022 года, а продавать безрецептурные - уже с 1 июля 2020 года. Как отмечал первый замглавы фракции единороссов Андрей Исаев, разногласия Госдумы и правительства РФ по вопросу о необходимости введения срока интернет-продажи рецептурных лекарств сохраняются.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссия
Реклама на ТАСС
Газовый конфликт России и Украины
ЕК ожидает политического соглашения по газу на консультациях 19 декабря в Берлине
Председательствовать на встрече будет бывший замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС