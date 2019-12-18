Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета городского фонда ОМС за 2018 год

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали проект закона об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2018 год. Об этом сообщил в среду в ходе пленарного заседания Мосгордумы председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Принято решение утвердить отчет об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год, утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда за 2018 год", - сказал Шапошников.

Как сообщил на заседании директор Московского городского ФОМС Владимир Зеленский, расходы превысили доходы бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования в 2018 году на 3,2 млрд рублей. Источником внутреннего финансирования данного дефицита бюджета городского ФОМС стали подтвержденные остатки средств, предоставленных из бюджета федерального фонда ОМС. По его словам, фонд получил и использовал в полном объеме субвенции из федерального фонда, а также предусмотренные межбюджетные трансферты из бюджета Москвы и регионов РФ. Он подчеркнул, что вся медицинская помощь, которая была оказана в 2018 году москвичам, была оплачена.

"Бюджет МГФОМС за 2018 год исполнен по доходам в сумме 258,7 млрд рублей - это 99,8%, по расходам в сумме 261,9 млрд рублей - это 99,2% от уточненных показателей бюджетных назначений", - сказал Зеленский.

Как сказал председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских, исполнение расходов и доходов фонда соответствует структуре доходов и расходов в утвержденном законе города Москвы о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год. Расхождений показателей расходной и доходной частей и источников финансирования бюджета по данным, полученным в ходе внешней проверки об исполнении бюджета фонда, не установлено.

В 2019 году доходы фонда равны расходам и составляют 292 млрд рублей. Кроме того, бюджет московского ФОМС в 2020-2022 годах также будет бездефицитным: доходы равны расходам. Общий объем доходов бюджета фонда на 2020 год составит более 331 млрд рублей, на 2021 год - почти 350 млрд рублей, на 2022 год - около 368 млрд рублей.