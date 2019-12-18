Источник: автопрому будет сложно получить промсубсидии из-за неразвитой компонентой базы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Условия для получения промсубсидий на компенсацию утильсбора, предложенные автоконцернам правительством РФ, трудновыполнимы в связи с низкой локализацией автокомпонентов в России. При таком подходе полную компенсацию утильсбора смогут получать лишь один-два производителя из всего списка компаний, подписавших СПИК, сообщил ТАСС источник в отрасли.

Ранее правительство РФ приняло решение дифференцировать промсубсидии на утильсбор в зависимости от уровня локализации автопроизводителей. Соответствующее решение озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с представителями автоконцернов, сообщил журналистам его официальный представитель Илья Джус.

"Регулировать все будет 719 постановление, СПИКи [специнвестконтракт] только разрешают вход. Те, у кого есть СПИК, будут получать компенсацию на основе помодельной локализации, а не по среднему уровню локализации всего модельного ряда у каждого производителя", - рассказал источник о параметрах дифференциации промсубсидий, уточнив, что при таком подходе полную компенсацию утильсбора смогут получать лишь один-два производителя из всего списка компаний, подписавших СПИК. "Для остальных принцип неизменности условий, который дает СПИК, больше работать не будет", - указал он.

По словам собеседника агентства, под требования не подпадают любые современные модели даже у российских производителей, так как они содержат существенную долю зарубежных компонентов, не выпускающихся в России.

В условиях низкой локализации производства автокомпонентов в России требования по компенсации утильсбора будет сложно выполнить, уверен источник. "Даже высоколокализованные производители вынуждены покупать за рубежом тормоза, системы управления, электронику и т.д. Этого всего в России нет", - пояснил он.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее говорил, что промсубсидии для автопроизводителей будут дифференцированы в зависимости от уровня локализации производства в РФ и типа авто с 1 января 2020 года. При этом баллы за локализацию будут рассчитываться для каждого сегмента: легковые автомобили, LCV, автобусы и грузовики.

Возможный рост цен

Собеседник агентства также отметил, что подобный подход к компенсации утильсбора может привести к росту цен на автомобили. "Другого варианта противостоять такому резкому набору критериев у автопроизводителей, кроме как транслировать в цену недополученный утилизационный сбор, - нет. Все будут транслировать в цены. Другого способа выживания у них нет. Это единственный способ. А вот как уже будут выживать с такими ценами на падающем рынке - это неизвестно", - сказал он.

По мнению источника, изначальная концепция, предложенная автопроизводителям Минпромторгом РФ, была самой компромиссной. Тогда министерство вынесло на рассмотрение концернов концепцию, по которой предполагалась компенсация 60% затрат, понесенных автоконцернами на оплату утильсбора, остальные 40% - дифференцированные, и зависят от объема локализации. "Рациональным решением было то предложение, с которым вышел Минпромторг РФ. Возврат утильсбора всем, но субсидирование НИОКР и компонентных производств, которые внесены в обязательства по локализации. Это было самое эффективное предложение с точки зрения поддержки локализации", - считает собеседник.

В Минпромторге РФ от комментариев отказались.

Позиция автопроизводителей

Как сообщили ТАСС в "Группе ГАЗ", Renault и "АвтоВАЗе", компании поддерживают решение правительства дифференцировать промсубсидии на утильсбор в зависимости от уровня локализации производства в РФ в случае, если параметры для получения компенсации будут реалистичными.

"АвтоВАЗ" поддерживает подход по дифференциации государственных мер поддержки в зависимости от существующего уровня локализации, но только с включенными реалистичными параметрами", - сообщили в компании. Подобную позицию озвучили ТАСС в пресс-службе Renault.

"Мы за дифференциацию, но это должно быть в здравом подходе. Сам принцип дифференцированного сбора - он справедливый, но нужны очень правильные настройки для того, чтобы сохранить потенциал для развития и стимул для локализации", - сказала вице-президент "Группы ГАЗ" Елена Матвеева.

Компенсация утильсбора

В начале ноября источник ТАСС сообщал, что Минпромторг предлагал автопроизводителям отказаться от дифференциации промсубсидий на утилизационный сбор. Такую инициативу поддержали не все компании. Глава министерства Денис Мантуров отмечал, что единая позиция по вопросу компенсации утильсбора будет найдена с концернами до конца 2019 года.

В сентябре по предложению вице-премьера РФ Дмитрия Козака была создана рабочая группа для обсуждения вопроса дифференциации промсубсидий. В нее вошли автопроизводители и представители Минпромторга. Изначально на рассмотрение автопроизводителей была вынесена концепция компенсации утильсбора, сформированная правительством, согласно которой предполагалась компенсация 60% затрат, понесенных автоконцернами на оплату утильсбора. Остальные 40% - дифференцированные и зависят от объема локализации.

Ранее правительство РФ приняло решение увеличить ставки утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Для легковых автомобилей рост ставок оказался наиболее значительным - в среднем на 10,7%, а в самом популярном сегменте легковых автомобилей с двигателями от 1 л до 2 л достиг 12,4%.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.