Лидер Европейской народной партии раскритиковал санкции США против "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер подверг жесткой критике санкции США против проекта "Северный поток - 2". Такую оценку действий Вашингтона политик высказал в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke.

"Действия США по отношению к "Северному потоку - 2" являются неподобающими", - заявил он. "Нельзя прибегать к санкциям в отношении друга и партнера и брать в заложники экономику", - указал Вебер.

Одновременно он раскритиковал правительство ФРГ за то, что оно якобы не согласовало свои действия с европейскими партнерами в том, что касается реализации проекта. "Так это не работает", - считает лидер Европейской народной партии. "Мы сможем защитить наши интересы только, если мы будем действовать сообща с нашими соседями. Это же нужно было делать и в случае строительства газопровода", - утверждал Вебер. Он призвал соблюдать обновленную Газовую директиву ЕС при эксплуатации "Северного потока - 2".

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Ранее 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей, теперь он должен поступить на подпись главы Белого дома Дональда Трампа. Американский лидер выражал готовность подписать законопроект, как только тот будет принят законодателями.

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.