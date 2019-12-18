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Кондратьев: закон о виноделии поможет сохранить около 27 тыс. га виноградников на Кубани

По словам губернатора, закон также позволяет защитить местных производителей

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Закон о виноградарстве и виноделии, который Госдума приняла в III чтении в среду, поможет сохранить на Кубани около 27 тыс. га виноградников. Об этом ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Проект закона о виноградарстве и виноделии был составлен в рамках приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он устанавливает требования к учету и использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства.

"Мы давно ждали принятия этого закона, это стратегический документ для виноделия страны и особенно Краснодарского края <…> В законе учтена инициатива Краснодарского края законодательно закрепить понятие виноградопригодных земель. Такие земли на вес золота, и теперь у нас есть правовая база, позволяющая использовать их только по целевому назначению. Эта мера позволит нам, в том числе сохранить площади виноградников - это около 27 тыс. гектаров", - сообщил ТАСС Кондратьев.

Он добавил, что новый закон позволяет защитить местных производителей, поддерживать тех, кто производит вино, а не просто разливает импортный виноматериал. Кроме того, документ конкретизировал требования и к ведению реестра виноградных насаждений. Кондратьев отметил, что такую работу в регионе ведут уже не первый год, и власти заинтересованы в том, чтобы полномочия по ведению реестров остались за регионом.

Виноделие на Кубани

Краснодарский край лидирует в России по объемам выращивания и переработки винограда. По данным пресс-службы администрации региона, с начала года аграрии на Кубани заложили уже 800 га молодых виноградников, что составляет около 90% от плановой закладки в период весенней кампании, всего в 2019 году планируется заложить 2,4 тыс. га виноградников. Ранее сообщалось, что впервые в истории кубанские производители отправят в Германию пробную партию вина и шампанского.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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