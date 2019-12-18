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Глава ФНС: цифровая трансформация заменит отчетность на бесконтактное налогообложение

Михаил Мишустин отметил, что приоритетами для налоговых органов в среднесрочной перспективе должны стать повышение прозрачности и уровня доверия общества

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Цифровая трансформация позволит перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению и отказаться от налоговой отчетности. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Цифровая трансформация превратит налоговые администрации в провайдеров цифровых платформ для ведения всей экономической деятельности внутри своих стран. Все транзакции будут происходить внутри прозрачной среды, что позволит отказаться от отчетности и перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению", - сказал Мишустин на пленарном заседании Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.

По данным пресс-службы, предложенная руководителем ФНС России стратегия цифровой трансформации налоговых органов нашла поддержку у широкого круга присутствующих на пленарном заседании представителей налоговых органов и частного сектора.

Мишустин подчеркнул, что приоритетами для налоговых органов в среднесрочной перспективе должны стать повышение прозрачности и уровня доверия общества за счет внедрения механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. По его словам, это потребует развития автоматизированных систем искусственного интеллекта, интеграции с экосистемами налогоплательщиков и предоставления им персонализированных проактивных услуг.

Форум по налоговому администрированию ОЭСР - крупнейшая и наиболее авторитетная международная площадка обмена опытом и информацией в налоговой сфере, объединяющая руководителей налоговых администраций 53 стран - членов G20 и ОЭСР, а также ряда развивающихся стран. Бюро FTA - руководящий орган форума, собирающийся два раза в год для обсуждения стратегических вопросов и принятия решений по текущей работе. Мишустин является членом бюро FTA.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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