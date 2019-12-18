Матвиенко: Россия и другие страны ЕАЭС могут войти в число глобальных цифровых лидеров

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия и другие члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют возможности в короткие сроки увеличить свою долю на международном цифровом рынке и войти в число глобальных цифровых лидеров. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я убеждена, что и Россия, и наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу имеют все шансы войти в число глобальных цифровых лидеров. И то, что процесс становления Евразийского союза совпал по времени с глобальной цифровой трансформацией, на мой взгляд, открывает для нас большие возможности. Важно их не упустить. Прежде всего это шанс в короткое время увеличить свою долю на международном цифровом рынке", - сказала Матвиенко на заседании правления интеграционного клуба при председателе СФ.

Она подчеркнула, что для достижения этой цели есть все необходимое - и конкурентоспособные IT-компании, и подготовленные кадры, и российская математическая школа. "Так что евразийские информационные технологии действительно могут в хорошем смысле завоевать мир", - отметила спикер Совфеда.

Кроме того, по ее словам, перевод ряда механизмов взаимодействия членов ЕАЭС в электронный формат полезен для развития самой интеграции. В качестве примера она привела внедрение системы электронного декларирования, которая существенно упростила процедуру перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС и сделала эту процедуру прозрачной и не зависящей от человеческого фактора.

Матвиенко также констатировала, что в целом цифровизация ЕАЭС набирает обороты, сейчас ведется практическая работа по реализации документа "Основные направления цифровой повестки до 2025 года", утвержденного два года назад президентами государств - членов союза. "По экспертным оценкам, внедрение цифровых инициатив позволит увеличить совокупный ВВП членов союза более чем на 10%, а также создать около миллиона новых рабочих мест в сфере информационных технологий. Цели амбициозные, но вполне достижимые", - уверена председатель СФ.

Она также считает, что, помимо формирования правовых условий для углубления экономического сотрудничества, важно параллельно заниматься снятием барьеров между гражданами стран - членов ЕАЭС, созданием единой информационной, гуманитарной, социальной среды. В противном случае, по мнению спикера Совфеда, "вряд ли такой союз будет стабильным в долгосрочной перспективе". "Особенно это актуально для молодежи, у которой в отличие от старших поколений нет опыта жизни в едином государстве. У них несколько иное восприятие жизни и интеграционных процессов. Я бы сказала, что здесь наша экономическая интеграция должна сопровождаться интеграцией гуманитарно-ценностной. Это направление нужно воспринимать как одно из приоритетных", - сказала Матвиенко.