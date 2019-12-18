{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко: Россия и другие страны ЕАЭС могут войти в число глобальных цифровых лидеров

Спикер Совфеда отметила, что для достижения этой цели есть все необходимое - конкурентоспособные IT-компании, подготовленные кадры и российская математическая школа

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия и другие члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют возможности в короткие сроки увеличить свою долю на международном цифровом рынке и войти в число глобальных цифровых лидеров. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я убеждена, что и Россия, и наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу имеют все шансы войти в число глобальных цифровых лидеров. И то, что процесс становления Евразийского союза совпал по времени с глобальной цифровой трансформацией, на мой взгляд, открывает для нас большие возможности. Важно их не упустить. Прежде всего это шанс в короткое время увеличить свою долю на международном цифровом рынке", - сказала Матвиенко на заседании правления интеграционного клуба при председателе СФ.

Она подчеркнула, что для достижения этой цели есть все необходимое - и конкурентоспособные IT-компании, и подготовленные кадры, и российская математическая школа. "Так что евразийские информационные технологии действительно могут в хорошем смысле завоевать мир", - отметила спикер Совфеда.

Кроме того, по ее словам, перевод ряда механизмов взаимодействия членов ЕАЭС в электронный формат полезен для развития самой интеграции. В качестве примера она привела внедрение системы электронного декларирования, которая существенно упростила процедуру перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС и сделала эту процедуру прозрачной и не зависящей от человеческого фактора.

Матвиенко также констатировала, что в целом цифровизация ЕАЭС набирает обороты, сейчас ведется практическая работа по реализации документа "Основные направления цифровой повестки до 2025 года", утвержденного два года назад президентами государств - членов союза. "По экспертным оценкам, внедрение цифровых инициатив позволит увеличить совокупный ВВП членов союза более чем на 10%, а также создать около миллиона новых рабочих мест в сфере информационных технологий. Цели амбициозные, но вполне достижимые", - уверена председатель СФ.

Она также считает, что, помимо формирования правовых условий для углубления экономического сотрудничества, важно параллельно заниматься снятием барьеров между гражданами стран - членов ЕАЭС, созданием единой информационной, гуманитарной, социальной среды. В противном случае, по мнению спикера Совфеда, "вряд ли такой союз будет стабильным в долгосрочной перспективе". "Особенно это актуально для молодежи, у которой в отличие от старших поколений нет опыта жизни в едином государстве. У них несколько иное восприятие жизни и интеграционных процессов. Я бы сказала, что здесь наша экономическая интеграция должна сопровождаться интеграцией гуманитарно-ценностной. Это направление нужно воспринимать как одно из приоритетных", - сказала Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Реклама на ТАСС
Минпромторг в ближайшие дни направит автоконцернам правила дифференциации промсубсидий
Глава ведомства Денис Мантуров считает, что дифференциация будет мотивировать автопроизводителей наращивать производство в России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС