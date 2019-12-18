Добровольный эксперимент по маркировке бутилированной воды начнется в январе

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Добровольный эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды начнется в январе 2020 года и продлится девять месяцев, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы пришли к общему выводу, что необходимо параллельно решить две задачи: это утвердить и провести за девять месяцев работу по согласованию общего плана, который, в том числе будет входить эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды", - сказал он по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. "В январе", - добавил министр, отвечая на вопрос о начале эксперимента по маркировке.

Мантуров отметил, что по итогам эксперимента будет принято решение о его продолжении или назначена дата ввода обязательной маркировки бутилированной воды. "Мы с коллегами из сообщества, ассоциации производителей минеральной воды, питьевой воды договорились о том, чтобы они отнеслись к этому более дисциплинированно и осознанно для того, чтобы, не дожидаясь решения с окончательной датой по обязательной маркировке, начали активно работать с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ должен также идентифицировать всех производителей для того, чтобы провести с ними активную работу по началу эксперимента", - сказал министр.

Он также добавил, что на заседании назывались разные оценки по нелегальному обороту воды и фальсифицированной продукции - от 2 до 30%.

В свою очередь заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил, что приветствует это решение, которое, судя по оценкам нелегального оборота, уровня фальсификата и контрафакта, напрашивалось давно. "Это пример индустрии, в которой органы власти и легальные компании практически единогласно выступают за цифровую маркировку и прослеживание. Помимо очевидной пользы для потребителя от повышения качества продукции, расчеты показывают, что уход нелегальной продукции увеличит ежегодную валовую прибыль легальных производителей на 11 млрд рублей. Как показывает мировой опыт, маркировка также позволяет повысить собираемость налогов: в Бразилии за первые два года (2008-2010 годы) после введения маркировки безалкогольных напитков и пива собираемость налогов выросла на 20%, или $806 млн", - сказал он.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.