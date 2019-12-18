Эксперты предлагают создать в России механизм биржевой торговли вином

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Союз сомелье РФ выступает за создание механизма биржевой торговли вином в России. Об этом журналистам сообщил глава союза, руководитель дегустационной комиссии Российской системы качества Артур Саркисян.

"Биржевая торговля? Я думаю, что с точки зрения, как аукцион, она однозначно будет, и мы объявим об этом в следующем году. А что касается перспектив этом плане, то это очень хорошие перспективы. У нас есть все для того, чтобы мы могли бы выйти на рынок и представлять на бирже свои вина", - сказал он.

Саркисян отметил, что для начала России необходимо "насытить рынок" собственным качественным вином. "С появлением нового закона у нас как раз появятся все возможности, чтобы это сделать", - считает он. Глава союза сомелье пояснил, что запланированный аукционный проект может быть ориентирован на разных производителей, однако добавил, что пока неясно, в какой форме может быть реализовано это предложение.

Он добавил, что уже сейчас есть компании, желающие принять участие в данном проекте, однако отказался назвать их. "Это Краснодарский край, Ростовская область, Крым. И крупные, и мелкие предприятия. Но мы понимаем, что крупные могут миллионные количества бутылок делать, а маленькие - продажа две-три бочки, одна-две тысячи бутылок. Это все зависит от того, на что эксперты обратят внимание", - сказал Саркисян.

В свою очередь глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил, что биржевая торговля может быть интересна для мелких производителей вина, крупные же производители известны всем. "На сегодняшний день в России порядка 150-170 предприятий, которые имеют лицензию. Их в глаза знают все те, кто умеет продавать. У нас сетей [торговых] два десятка, оптовиков - тоже два десятка, и все друг с другом уже контактируют, и все друг друга знают, поэтому, в принципе, у кого что купить или у кого что продать, нет проблем", - сказал он.

В то же время, по его данным, маленькие предприятия, производящие небольшие объемы продукции, не знают, куда ее продать. "Но вопрос, будут ли они интересны на этой бирже. Если они будут интересны, их и сейчас бы скупали на корню. Поэтому идея интересная, но вопрос, как ее осуществлять, как ее реализовать, как ее делать - я с трудом понимаю", - отметил Попович.