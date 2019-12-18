Почти 3,5 тыс. дорожных камер установили в России в 2019 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Около 3,43 тыс. стационарных камер фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения установили на российских автодорогах в 2019 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

"Что касается камер фото- видеофиксации, у нас базовые цифры, которые мы зафиксировали на начало реализации при формировании паспорта национального проекта (БКАД - прим. ТАСС), их было 9 тыс. 049 штук, по состоянию на конец текущего года их будет 12 тыс. 485", - сказал он.

При этом Костюченко отметил, что ранее Минтранс РФ разработал методику размещения камер фиксации нарушений ПДД. "В рамках принятой методической рекомендации есть обязанность для лица, устанавливающего камеры, - уведомить в установленном порядке соответствующим дорожным знаком пользователей автодорог, что через столько-то метров - камера фото- видеофиксации", - резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству до 1 февраля 2020 года принять меры по информированию водителей о дорожных камерах, а также не штрафовать их за нарушения, зафиксированные неверно установленными приборами.

Как ранее сообщало издание "Коммерсантъ", Минкомсвязь РФ не поддержала проект создания единого федерального оператора по управлению дорожными камерами, на роль которого претендовала структура Ростеха - "ГЛОНАСС БДД". По информации издания, Минкомсвязь сделала вывод, что существующая рыночная схема является устоявшейся и конкурентной. Она привела к росту качества оборудования, а также снижению стоимости камер в три-четыре раза за последние пять лет. Благодаря этому число фиксируемых нарушений возросло с трех до 27.