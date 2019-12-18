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В Башкирии рост промпроизводства по итогам 2019 года превысит показатели по России

Он составит 4,2%

УФА, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Башкирии ожидают, что по итогам 2019 года рост промышленного производства в регионе составит 4,2% и превысит показатели других субъектов России. В 2018 году рост составил 3,2%, сообщил в среду вице-премьер республики Андрей Назаров на первом региональном инвестиционном форуме.

"В 2018 году промышленное производство в Башкирии выросло на 3,4%, а в этом году мы ожидаем, что вырастет на 4,2%. Это самый высокий показатель в Российской Федерации", - отметил Назаров.

Темпы роста промпроизводства в России в целом в 2019 году могут оказаться ниже прогнозируемых 2,3%, также высока вероятность сохранения слабой динамики в промышленности в начале 2020 года, считают в Минэкономразвития. В 2018 году показатель, по данным Росстата, составил 2,9%.

Назаров рассказал, что в следующем году в республике планируется открыть "Аллею инвесторов", где будут закладываться звезды инвесторам региона. "В будущем году мы решили делать "Аллею инвесторов". Первая закладка состоится на втором инвестиционном форуме "Башкортостан зовет", и там будут звезды: чем крупнее инвестпроект, тем больше звезда - у кого-то маленькая, у кого-то больше", - отметил он, добавив, что это станет дополнительным бонусом для выбора Башкирии в качестве инвестплощадки.

Форум "Башкортостан зовет" собрал на площадке более 500 участников из Европы и Азии, представителей Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Фонда развития промышленности и Фонда моногородов.

Теги
РоссияБашкортостан
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