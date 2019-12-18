Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"С февраля 2016 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) осуществляла государственный строительный надзор над сооружением железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", - говорится в сообщении.

В Ростехнадзоре отметили, что контролем занималась специально созданная рабочая группа из числа работников центрального аппарата Ростехнадзора, Северо-Кавказского управления ведомства и Межрегионального управления Ростехнадзора по Крыму и Севастополю. В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки.

Росавтодор, в свою очередь, выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

"Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов", - говорится в сообщении Росавтодора.

Планируется, что до 24 декабря сооружение передадут балансодержателю. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет "Крымская железная дорога" (КЖД). Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь - 24 декабря.