Новгородские депутаты приняли бюджет региона на 2020 год

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. В среду депутаты Новгородской областной думы во втором и окончательном чтении приняли закон о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. По сравнению с первоначальной версией документа, утвержденной в первом чтении, доходы бюджета выросли на 2 млрд рублей и на 5 млрд рублей по сравнению с утвержденными доходами на 2019 год и достигли 36 млрд 132 млн рублей.

Бюджет Новгородской области на 2019 год в декабре прошлого года был принят с доходами в размере 31,2 млрд рублей и расходами - 31,6 млрд рублей.

"Ко второму чтению доходы областного бюджета на 2020 год увеличены в целом на 1 млрд 968,5 млн рублей. Общий доход областного бюджета на 2020 год составил 36 млрд 132 млн рублей. Расходы областного бюджета на 2020 год ко второму чтению увеличены на 1 млрд 917 млн рублей и составили 36 млрд 553,4 млн рублей", - сообщил председатель комитета облдумы по бюджету, финансам и экономике Анатолий Федотов в ходе заседания Заксобрания.

По его словам, доходы были увеличены благодаря запланированным безвозмездным поступлениям из федерального бюджета на 2020 год на 1 млрд 961,4 млн рублей - до 10 млрд 562,3 млн рублей.

Основную часть расходов бюджета на 2020 год - более 59% - планируется направить на социальную сферу: образование - более 20%, социальную политику - более 28%. По словам Федотова, дефицит на 2020 год составит 421,4 млн рублей, его должны погасить за счет остатков средств бюджета текущего года.

Изменения по сравнению с первым чтением

В первом чтении депутаты регионального парламента приняли проект бюджета на 2020 год с планируемыми доходами в размере 34,2 млрд рублей. Ко второму чтению, с учетом федеральных средств, региональным властям удалось увеличить финансирование по таким отраслям, как социальная экономика, жилищно-коммунальный сектор, образование, здравоохранение. Большая часть дополнительных средств направят на соцполитику - 855 млн рублей.

"Все просчитано, должно получиться. Все социальные программы [запланированные] будут реализованы: все выплаты, денежные компенсации, они все предусмотрены в областном бюджете. Здесь проблем быть не должно. То есть бюджет социально-ориентированный, огромные ресурсы денежные заводятся на это", - прокомментировал ТАСС параметры бюджета на 2020 год председатель комитета областной Думы по социальной политике Александр Рыбка.

Плановый бюджет на 2021-2022 годы

По утвержденному на 2021 год проекту доходы областной казны ожидаются в размере 36 млрд 599,2 млн рублей, объем расходов - 36 млрд 141,7 млн рублей. На 2022 год запланировано 36 млрд 750,3 млн рублей доходов, расходы ожидаются в размере 35 млрд 691,8 млн рублей. Сумма профицита на 2021 и 2022 годы составит 457,6 млн рублей и 1 млрд 58,4 млн рублей соответственно.

Доходы бюджета Новгородской области на 2019 год, принятого в декабре 2018 года, составляли - 31,2 млрд рублей, расходы - 31,6 млрд рублей. Дефицит носил технический характер, так как регион ожидает от Министерства финансов РФ поступления компенсации части выпадающих доходов от отмены налога на движимое имущество. Согласно последним изменениям от 3 декабря 2019 года, доходы составляют 36 млрд 331 млн рублей, расходы - 37 млрд 220 млн рублей.