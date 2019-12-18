Сессии официальной программы ВЭФ впервые пройдут в "Русском доме" в Давосе

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Программа проекта "Русский дом", который пройдет 20-24 января 2020 года в Давосе, будет включать совместные мероприятия фонда "Росконгресс" и Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом говорится в сообщении "Росконгресса", который является организатором проекта.

Отмечается, что сессии будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта и квантовым технологиям. Договоренности об их проведении были достигнуты между директором, председателем правления фонда "Росконгресс" Александром Стуглевым и президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде по итогам встречи, состоявшейся в рамках выездной сессии Петербургского международного экономического форума - 2020 в Дохе.

"Русский дом" зарекомендовал себя как эффективное место для работы, проведения встреч и продвижения интересов России в мире. По мнению участников форума, это одна из самых востребованных коммуникационных площадок в Давосе, поскольку позволяет выстраивать конструктивный и эффективный диалог профессионального международного сообщества", - подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

"Русский дом" не первый год получает положительные отзывы от представителей официальных делегаций и бизнес-сообщества, традиционно собирающихся в Давосе. Для нас как организаторов - это знак качества. Каждый год специально для "Русского дома" экспертами фонда "Росконгресс" готовится многодневная деловая программа, темы дискуссий охватывают большое количество отраслей и актуальных вопросов как глобальной, так и российской повестки. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между "Росконгрессом" и ВЭФ в этом году мы реализуем новый формат совместных мероприятий", - приводит "Росконгресс" слова Стуглева.

В 2019 году "Русский дом" за пять дней работы принял свыше 1,5 тыс. гостей из 70 зарубежных стран. На площадке присутствовало 150 представителей средств массовой информации. Проект "Русский дом" является площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.