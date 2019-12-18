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РВК объявила итоги отбора управляющего фондом развития высоких технологий в медицине

Наибольшее количество баллов набрала инвестиционная компания "Юникорн Кэпитал Партнерс"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Инвестиционная компания "Юникорн Кэпитал Партнерс" станет управляющей организацией фонда развития высокотехнологических проектов в сфере медицины и фармакологии, который создается Российской венчурной компанией и Министерством промышленности и торговли РФ. Об этом в среду сообщила пресс-служба РВК.

"РВК определила победителя отбора на управление фондом для высокотехнологичных медицинских проектов. Наибольшее количество баллов <…> набрала инвестиционная команда "Юникорн Кэпитал Партнерс", - говорится в сообщении.

Открытый отбор управляющей организации для венчурного фонда был объявлен в июле 2019 года, комиссия рассмотрела три заявки. В оценке квалификации и опыта управляющих команд приняли участие эксперты из профильных корпораций, вузов и институтов развития. Претенденты должны были представить разработанную инвестиционную стратегию фонда и его финансовую модель, а также перечень проектов, которые нужно проинвестировать в первую очередь. Фонд будет инвестировать создание новых препаратов и средств их доставки, разработку высокотехнологичных медицинских изделий и программного обеспечения в медицине, поддержку смогут получить российские и зарубежные проекты ранних стадий А, B, B+ (фазы I и II клинических испытаний для лекарственных препаратов), посевных стадий и на этапе доклиники.

"Созданием данного венчурного фонда государство демонстрирует готовность создавать инструменты возвратного финансирования и поддержки с использованием рыночных механизмов таргетированной поддержки наиболее перспективных команд, технологий и проектов. Победителем стала команда профессиональных рыночных игроков с глубокой экспертизой и профильным опытом. Важно отметить, что управляющая компания обязуется привлечь в капитал фонда или портфельные компании частные инвестиций на сумму не меньше чем та, которая будет предоставлена РВК", - считает заместитель генерального директора - инвестиционный директор РВК Алексей Басов, чьи слова приводятся в сообщении.

Фонд будет создан в форме инвестиционного товарищества сроком на 10 лет, инвестиционный период составит пять лет. Вклад Российской венчурной компании в капитал нового фонда составит 4,5 млрд рублей.

"Государство последовательно оказывает поддержку высокотехнологичным стартапам в наиболее стратегически важных для страны направлениях, к которым, безусловно, относится медицина и фармацевтика. Мы благодарны РВК и отборочной комиссии за высокую оценку нашей заявки и команды. Совместно с нашим экспертным советом мы сделаем все возможное для обеспечения эффективного инвестирования средств фонда в лучшие инновационные проекты и приглашаем заявителей приходить в фонд. Важность и сложность задач, стоящих перед нами, сложно переоценить, но мы верим, что благодаря финансовой и организационной поддержке РВК и Минпромторга РФ фонд сформирует сильный инновационный портфель", - приводит пресс-служба РВК слова генерального директора "Юникорн Кэпитал Партнерс" Алексея Виноградова.

Об РВК

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества.

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