Фонд развития моногородов одобрил первый заем на инвестпроект в Тулуне

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) подписал первое соглашение о выдаче займа предпринимателю из Тулуна. Заем будет беспроцентным, говорится в опубликованном в среду сообщении пресс-службы фонда.

В конце ноября фонд сообщал, что готов оказать поддержку пострадавшим при паводках в городе Тулун Иркутской области предпринимателям. Ущерб бизнесу в Тулуне, нанесенный двумя волнами летнего паводка, Министерство экономического развития Иркутской области оценило в 1,4 млрд рублей. Пострадали 260 предприятий малого и среднего бизнеса.

"Моногород Тулун Иркутской области, где летом этого года после наводнения был введен режим ЧС, получит первый заем от Фонда развития моногородов. Сумма выделенных средств составит более 7,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения в Тулуне планируется создать пункт шиномонтажа. В частности, на средства фонда будет приобретен земельный участок, производственное здание, а также все необходимое оборудование. Стоимость проекта составляет более 10 млн рублей, он позволит создать пять рабочих мест. Планируется, что пункт будет готов к работе во второй половине 2020 года.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что принял решение о создании территории опережающего развития в Тулуне. Как отметили в пресс-службе, резиденты ТОР могут рассчитывать на меры поддержки фонда - льготные займы, в том числе под 0% годовых, а также строительство бесплатной для бизнеса инфраструктуры под инвестпроект.