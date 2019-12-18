ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2019 году составит около 3%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) прогнозирует реальный рост пенсий в 2019 году на уровне порядка 3%. Об этом заявил в среду глава фонда Антон Дроздов в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Если брать текущий год, у нас прогноз 3,8%, но уже сейчас понятно, что будет меньше, а индексация [пенсий] будет 6,6%. То есть реально я хочу сказать, что индексация пенсий практически в два раза выше чем инфляция. - сказал он. - Таким образом, реальный рост пенсий порядка 3% налицо".

При этом Дроздов напомнил, что по итогам 2018 года пенсии в реальном выражении выросли в среднем на 2,5%, а индексация составила 7,05% при уровне инфляции в 4,3%.

По словам главы ПФР, за следующие три года ожидается увеличение пенсий больше чем на 18% по сравнению с 2019 годом. "Они достигнут в 2022 году где-то 18300 рублей в среднем", - добавил он, отметив, что в 2020 году ПФР планирует направить 123 млрд остатков по этому году на выплату пенсий.