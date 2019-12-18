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ЦБ предлагает создать инфраструктуру для равного доступа к финансовым данным

Для решения этого вопроса могут появиться скоринговые компании, которые будут собирать финансовую информацию об участниках рынка

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ предлагает создать инфраструктуру для предоставления равного доступа участников финансового рынка к информации, говорится в докладе регулятора.

Для этого предлагается создать скоринговые компании, которые могли бы собирать финансовую информацию об участниках рынка и предоставлять к ней равный доступ.

"Для обеспечения высокого качества и ценности указанных продуктов потребуется предусмотреть доступ скоринговых компаний к максимально полному спектру данных. Однако это не должно возлагать на обладателей (операторов) пользовательских данных безусловной обязанности представлять скоринговым компаниям данные по запросу. Такая обязанность может возникать исключительно в случае, если обладатель (оператор) пользовательских данных хотя бы раз представил такие данные на возмездной основе другой скоринговой компании или финансовой организации", - отмечается в докладе.

Согласно концепции ЦБ, в этом случае обладателя или оператора пользовательских данных предлагается наделять статусом информационного агента.

По мнению регулятора, ситуация в сфере оборота данных на финансовом рынке, обнаруживает проблемы дискриминации участников рынка и наличие конкурентных преимуществ у крупных финансовых организаций. В основном это связано с выстраиванием особых отношений с поставщиками данных, а в отдельных случаях - с администраторами государственных информационных систем (например, первоочередной доступ к государственным базам данных в рамках специальных проектов).

ЦБ поясняет, что одни финансовые организации оперируют в своем бизнесе только данными от клиентов, БКИ и иных базовых источников, при этом другие финансовые организации активно развивают собственные модели оценки рисков, которые наполняются дополнительными сведениями, позволяющими составить более точное представление о кредитоспособности клиентов. Таким образом, второй тип финансовых организаций имеет более востребованную клиентскую базу, а менее крупные участники рынка вынуждены в основном работать с клиентами повышенного уровня риска, что фактически снижает качество их кредитных и страховых портфелей и увеличивает рисковую нагрузку, считают в регуляторе.

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