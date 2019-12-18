ЦБ оценил влияние реформы мусорной отрасли на инфляцию

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Реформа мусорной отрасли в России оказала заметное влияние на инфляцию в 2019 году, так как плата за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выросла с начала года в 1,5 раза. Однако благодаря малому весу в структуре потребительских расходов вклад в повышение годовой инфляции был небольшим - менее 0,1 п.п. Об этом говорится в докладе Банка России о немонетарных факторах инфляции в 2017-2019 годах.

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"Мусорная реформа" затронула большую часть регионов, отметили в ЦБ. С 1 января 2019 года в программу вступили более 70 субъектов, остальные, за исключением Москвы, должны вступить до 1 января 2020 года, Москва - с 2022 года. Значительный рост тарифов вызвал переход к новым правилам обращения с ТКО, связанный с их доведением до экономически обоснованных уровней, устанавливаемых в зависимости от стоимости транспортировки и складирования отходов на полигонах, налоговых платежей региональных операторов и с учетом инвестиций в создание современной инфраструктуры обращения с отходами и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

При этом темпы роста тарифов в регионах значительно различались. В январе 2019 года при среднероссийском росте тарифов на утилизацию ТКО на 51% в годовом выражении в отдельных регионах тарифы увеличились более чем в два раза, наиболее значительно - в Орловской, Свердловской, Вологодской областях - на 150-180%. В четырех субъектах рост тарифов продолжился в феврале - мае 2019 года, еще в 15-ти увеличение платы за утилизацию ТКО ожидается в III-IV кварталах 2019 года.

Вклад произошедшего повышения тарифов в ускорение инфляции в отдельных субъектах - в Брянской, Новосибирской, Калининградской областях, Республике Марий Эл и других достигал 0,2-0,4 п.п. В то же время власти многих регионов уже в феврале заявили о возможном снижении тарифа, к маю тарифы были снижены в 15-ти регионах. Сильный рост платы за утилизацию ТКО повлек в некоторых субъектах проверки обоснованности установленных тарифов, инициированные главами регионов и органами исполнительной власти. Проверки проходили в Кировской, Свердловской, Томской, Омской областях, Республике Тыва и Чувашии.

По результатам проверок могут измениться как принципы расчета тарифов, так и сами тарифы, что приведет к перерасчету выплат, отметили в ЦБ. В дальнейшем индексация тарифов по обращению с ТКО, по-видимому, будет происходить в зависимости от двух основных факторов: динамики стоимости топлива и интенсивности реализации региональных инвестиционных программ операторов в сфере обращения с ТКО согласно утвержденным в каждом регионе территориальным схемам в сфере обращения с отходами производства и потребления. В отдельных случаях размер индексации может заметно отклоняться от уровня 4% в год.