Дальневосточники за неделю подали почти 1,4 тыс. заявок на получение льготной ипотеки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Жители Дальнего Востока, которым с прошлой недели стала доступна льготная ипотека под 2%, подали уже почти 1,4 тыс. заявок на получение таких кредитов. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минвостокразвития.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Эта мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

"Всего подано 1389 заявок", - сообщили в пресс-службе министерства.

Больше всего заявок поступило в Банк ДОМ.РФ, который начал участвовать в программе с первого дня, - 876 заявлений на выдачу льготного кредита. Азиатско-Тихоокеанский банк, который тогда же присоединился к программе, получил 198 заявок. Еще 300 обращений поступило в ВТБ, а также 15 - в акционерный коммерческий банк "Приморье".

Льготная ипотека предоставляется во всех регионах Дальнего Востока, ей могут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Выдавать ипотеку по льготной ставке планируют в течение пяти лет.

Воспользоваться льготной ипотекой могут семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 36 лет. Под программу попадают и неполные семьи с детьми. Важное условие сохранения льготной ставки по кредиту - прописка в приобретенном жилье. Прописаться там необходимо в течение девяти месяцев после оформления права собственности, сохранять прописку нужно будет не менее пяти лет с даты выдачи кредита.