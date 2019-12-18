Власти Чечни считают, что закон о горных территориях позволит привлечь инвесторов

ГРОЗНЫЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни считают, что принятие закона о горных территориях позволит активизировать инвестиционную деятельность Северного Кавказа. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев на совещании с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александра Матовникова.

"Природно-климатические условия горных районов не позволяют осуществлять многие виды экономической деятельности, в связи с чем считаем актуальным принятие закона "О развитии и охране горных территорий", инициированного Минкавказом России. Аналогичная практика существует и за рубежом - в частности, действует Альпийская конвенция. На наш взгляд, данный закон позволит значительно активизировать инвестиционную деятельность на территории горных районов", - отметил Хучиев.

Премьер-министр Чечни попросил Матовникова оказать содействие в решении ряда проблем, которые имеются в горных районах республики, в том числе по переселению более 7 тыс. граждан, проживающих в оползневых зонах и строительству селезащитных сооружений. "Нами в Минкавказ России направлено предложение по строительству четырех селезащитных сооружений, однако решение до настоящего времени не принято. Просим Вас поддержать наши предложения и оказать содействие в решении озвученных проблемных вопросов", - обратился к Хучиев к Матовникову.

Полпред прибыл в республику с рабочим визитом в среду. Он посетил ряд объектов системы здравоохранения и образования в селах Ушкалой и Гухой Итум-Калинского района, а также провел совещание с участием главы Чечни Рамзана Кадырова, руководителей администраций горных районов и членов правительства на горнолыжном курорте "Ведучи".