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Глава "Нафтогаза": вероятность подписания контракта с РФ до 1 января "приближается к нулю"

По словам Андрея Коболева, спрогнозировать итоги переговоров по газу с Россией сложно
Здание компании "Нафтогаз Украины" Петр Сивков/ТАСС
Описание
Здание компании "Нафтогаз Украины"
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Вероятность подписания нового транзитного контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 годе есть, но она очень маленькая. Об этом заявил в среду глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января <…> очень маленькая, но надеемся на лучшее", - сказал Коболев, выступление которого транслировалось на YouTube-канале компании. Глава "Нафтогаза" добавил, что с каждой минутой эта вероятность "приближается к нулю".

Он также заявил, что спрогнозировать итоги переговоров по газу с РФ "сложно".

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Коболев сообщил, что в отсутствие такого контракта новому оператору газотранспортной системы Украины предстоит пройти "стресс-тест", имея в виду трудности, связанные с отсутствием транзитных поставок. Сертификация компании-оператора на Украине близится к завершению, продолжил Коболев, она должна завершиться 26 декабря.

"Окончательное решение о сертификации ожидается 26 декабря. Также мы ожидаем, что регулятор 26 декабря опубликует тарифы, по которым рынок будет работать весь следующий год", - сказал глава "Нафтогаза".

Он также рассказал о том, какие активы и как передаются компании "Оператор ГТС Украины" от "Нафтогаза". Коболев отметил, что ранее одна из компаний-оценщиков из "большой четверки" (четыре крупнейших в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG) оценила стоимость ГТС в более 34 млрд гривен (почти $1,5 млрд по текущему курсу).

"Эта цифра отображает более-менее реальную стоимость, сколько будет стоить ГТС, если ею не будут пользоваться в транзитном режиме, но будут пользоваться в режиме транспортирования газа для потребителей Украины", - пояснил Коболев.

Глава компании также добавил, что новому оператору ГТС совместно с правительством потребуется решать ряд проблем, которые есть на газовом рынке страны. В первую очередь это касается "несанкционированного отбора газа", общий объем которого пока оценивается в 500 млн куб. м. Он не исключил, что эти объемы могут быть и больше.

Коболев также уточнил, что подземные хранилища газа (ПХГ) страны останутся в структуре "Нафтогаза" как доходный бизнес в среднесрочном периоде.

В новость были внесены изменения (18:47 мск) — добавлена информация по тексту.

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