Эксперт: РФ появится на "винной карте мира" не раньше, чем через 10 лет

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия сможет поставить себя на "винную карту мира" минимум через 10 лет. Об этом заявил председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев на радиостанции "Говорит Москва".

"Обходиться будет трудно поначалу, потому что у нас виноградников, по разным оценкам, до 90 тысяч гектаров, а нам нужно 300 тысяч гектаров, чтобы удовлетворить минимум. <...> Этот процесс такой, долгий, за полгода перемен к лучшему не наступит, это рассчитано на десятилетия. Можно поставить себя на винную карту мира не ранее, чем через 10 лет. У таких стран как Чили, скажем, это заняло 30-40 лет, или Австрия. <...> Взят курс на это дело", - сказал он.

Также Киселев объяснил, что в российском виноделии существуют разные модели бизнеса. "Есть, например, компания "Игристые вина" в Петербурге, которая изготавливает шампанское из привезенного сырья. Как известно, в Петербурге виноградников нет. А есть завод "Новый свет", который изготавливает из крымского винограда шампанское традиционным методом", - добавил он.

В среду Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Закон подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и определяет формы государственной поддержки виноделия. Закон разработан в рамках исполнения указа президента РФ от 7 мая 2018 г. "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.". При подготовке документа были учтены положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 г.