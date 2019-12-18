Минпромторг выделил ивановскому заводу "Профессионал" квоты на импорт 7,5 тыс. т стали

ТАСС, 18 декабря. Минпромторг предоставил ивановскому заводу "Профессионал" квоту на покупку 7,5 тыс. т горячекатаного металлопроката. Это позволит предприятию не только расширить производство, но и создать более 200 рабочих мест, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский инициировал встречу с руководителем предприятия "Профессионал" Дмитрием Воробьевым, в ходе которой обсуждались планы по развитию завода, а также сложности в части поставок сырья, требующих поддержки со стороны региональной власти.

"Министерством промышленности и торговли РФ выделены квоты в совокупности на объем 7,5 тыс. т импортируемого металлопроката для ООО "Профессионал". В настоящий момент ивановское предприятие проводит процедуры оформления лицензий для ввоза сырья", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, сейчас завод активно закупает металлопрокат в компаниях "Северсталь", "НЛМК", "ММК", однако полный переход на отечественное сырье пока невозможен. Именно поэтому часть металла вынужденно закупается за рубежом по квотам.

Выделение квот позволит предприятию не только реализовать новые инвестпроекты, но и создать свыше 200 дополнительных рабочих мест.

Завод "Профессионал" основан в 2006 году, специализируется на производстве навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники. Продукция поступает во все регионы России, страны СНГ и в более 50 стран дальнего зарубежья, включая Англию, Индонезию, Австралию, Аргентину, Мексику и США.