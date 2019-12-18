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Рост ВВП России в ноябре замедлился до 1,6%

В Минэкономразвития уточнили, что основной вклад в замедление темпов роста экономики России внесло резкое ухудшение динамики в промышленности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Рост ВВП России в ноябре 2019 года замедлился до 1,6% в годовом выражении после 2,3% в октябре и 1,9% в сентябре, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности. Декабрь 2019".

"С начала текущего года темп роста ВВП составил 1,3% в годовом выражении", - отмечается в докладе.

Министерство предупреждает, что с учетом ухудшения ситуации в промышленности и временного характера ускорения роста выпуска в других отраслях (торговля, сельское хозяйство) существует риск дальнейшего ослабления экономической активности в декабре и начале 2020 года, до начала восстановления темпов роста кредитной активности и совокупного спроса.

Основной вклад в замедление темпов роста экономики РФ в ноябре внесло резкое ухудшение динамики в промышленности, подчеркивает министерство. Так, темпы роста промышленного производства в ноябре замедлились до 0,3% в годовом выражении после 2,6% в октябре, а вклад в динамику ВВП упал до 0,1 п.п. после 0,5-0,6 п.п. в июне - октябре.

Замедление производственной активности сопровождалось снижением грузооборота транспорта (-1,5% в годовом выражении в ноябре после нулевой динамики в предыдущие два месяца). Также после незначительного оживления в октябре темпы роста объема строительных работ в ноябре вернулись на околонулевые уровни.

Поддержку экономическому росту в ноябре оказывали торговля и сельское хозяйство. Рост выпуска сельскохозяйственной продукции остается относительно высоким - 5,8% в годовом выражении в ноябре после 5,2% в октябре, что обусловлено хорошим урожаем текущего года и относительно стабильной ситуацией в секторе животноводства.

Кроме того, в ноябре зафиксирован максимальный с начала года темп роста оборота розничной торговли - 2,3% в годовом выражении (1,7% в октябре). Рост оптовой торговли, по оценке Минэкономразвития, также ускорился под влиянием временных факторов (рост экспорта газа в страны дальнего зарубежья и увеличение продаж продуктов питания).

Кроме того, министерство повысило оценку роста ВВП РФ в октябре до 2,3% с 2,2% в годовом выражении с учетом пересмотра оперативных данных по торговле.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП по итогам года составляет 1,3%. При этом помощник президента РФ Андрей Белоусов заявлял, что экономика может вырасти в текущем году на 1,3-1,5%.

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