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Роспотребнадзор обнаружил контрафакт минеральной воды Evian

Как отметили в ведомстве, выявить признаки фальсификации продукции позволило наличие эталонных образцов воды, предоставленных изготовителем

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор в рамках проверки обнаружил две партии минеральной воды Evian импортного производства с признаками контрафакта. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В первом полугодии 2019 года выявлены две значительные по объему партии минеральной воды импортного производства (Эвиан) с признаками контрафакта", - отметили в ведомстве.

По мнению Роспотребнадзора, выявить признаки фальсификации продукции при ее идентификации позволило наличие эталонных образцов воды, предоставленных изготовителем. Как отметили в пресс-службе Danone, которой принадлежит бренд Evian, компания знает о проверке Роспотребнадзора. "Партия воды, о которой идет речь, была ввезена на территорию РФ неуполномоченным импортером. Мы не располагаем информацией об этой организации, маркировка данной продукции не соответствовала той, которая используется для товара, изготавливаемого для России", - сообщил официальный представитель компании.

Всего для противодействия незаконному обороту промышленной продукции в России, в том числе обороту минеральных и питьевых вод, Роспотребнадзором проверено более 50 тыс. торговых объектов, реализующих минеральную воду, более 200 тыс. партий минеральной воды, объемом более 175 тыс. тонн. При этом более чем в 78% проверок были выявлены нарушения обязательных требований законодательства. Изъято более 150 партий минеральной воды, не соответствующей обязательным требованиям, из них более 60% не подлежали лабораторным исследованиям из-за отсутствия документов и были немедленно изъяты из оборота. За выявленные нарушения в отношении продавцов и поставщиков минеральной воды наложены административные штрафы на общую сумму более 9 млн рублей, 11 материалов переданы в суд, пять материалов - в правоохранительные органы.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в рамках административных расследований были выявлены предприятия-"призраки" (фантомы): производители, указанные на маркировке продукции, фактически не существуют, по указанным адресам не производят данную продукцию. "Система маркировки минеральных вод средствами идентификации позволит не допустить попадание на рынок воды, расфасованной предприятиями-фантомами, а в случае выявления на рынке фальсифицированной продукции будет незамедлительное принятие мер по изъятию такой продукции одномоментно во всех субъектах Российской Федерации", - считают в ведомстве.

О маркировке воды

18 декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам о том, что добровольный эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды начнется в январе 2020 года и продлится девять месяцев. Министр отметил, что по итогам эксперимента будет принято решение о его продолжении или назначена дата ввода обязательной маркировки бутилированной воды. Он также добавил, что на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции назывались разные оценки по нелегальному обороту воды и фальсифицированной продукции - от 2 до 30%. По данным заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова, уход нелегальной продукции увеличит ежегодную валовую прибыль легальных производителей на 11 млрд рублей.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 году станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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Россия
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