Росстат уточнил оценку темпов роста реальных доходов россиян за девять месяцев

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Росстат улучшил оценку темпов роста реальных доходов населения РФ за девять месяцев 2019 года с 0,2 до 0,8% в годовом выражении в результате уточнения базы прошлого года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности. Декабрь 2019".

"В результате изменения базы динамика реальных располагаемых денежных доходов за первый, второй и третий кварталы 2019 года была скорректирована Росстатом в сторону увеличения на 0,3-1,0 процентных пункта, уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении", - говорится в материалах.

По данным Минэкономразвития, Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за 2018 год. Рост реальных располагаемых денежных доходов и рост реальных денежных доходов остались неизменными по сравнению с прошлой оценкой (0,1% и 1,1% соответственно), при этом их внутригодовая динамика была существенно пересмотрена.

О безработице

Кроме того, сезонно скорректированный уровень безработицы в ноябре вернулся на исторический минимум - 4,5% экономически активного населения. В министерстве отмечают, что численность занятых с исключением сезонного фактора в ноябре увеличилась на 291,8 тыс. человек (0,4% в месячном выражении с исключением сезонности), в годовом выражении после 10-месячного снижения занятость незначительно увеличилась на 0,1% в годовом выражении.

"Общая численность безработных с исключением сезонности в ноябре снизилась на 19,8 тыс. человек (-0,6% в месячном выражении), в годовом выражении снижение безработицы ускорилось до -4,0% год к году", - добавляют в министерстве.

В результате совокупная численность рабочей силы с исключением сезонного фактора в ноябре увеличилась на 272 тыс. человек, в годовом выражении снижение рабочей силы замедлилось до -0,1% в годовом выражении. В целом за январь - ноябрь 2019 года уровень безработицы сохраняет значение 4,6% с исключением сезонности от рабочей силы. При этом низкий уровень безработицы поддерживается за счет снижения доли рабочей силы среди населения в возрасте от 15 до 72 лет. Если в начале 2018 года этот показатель, очищенный от сезонности, составлял 69,1%, то к настоящему времени он снизился до 68,2%.