Табачные компании поддерживают предложение о запрете продажи детям никотиновых изделий

Минпромторг предлагает включить данное предложение в законопроект о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий, который был принят Госдумой 11 декабря 2019 года в первом чтении. В течение 30 дней профильный комитет Госдумы будет принимать поправки для включения в документ.

"Сегодня как никогда остро встала необходимость срочного принятия законов, которые должны определить регулирование для некурительных бестабачных никотиновых изделий (никотиновых пэков). В первую очередь нужно ввести запрет на продажу такой продукции несовершеннолетним, и мы полностью поддерживаем данное предложение Минпромторга", - считает директор департамента по работе с госорганами "БАТ Россия" Олег Барвин.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко также отметил, что, по его мнению, любые продукты, содержащие никотин, должны законодательно регулироваться и к ним не должно быть доступа несовершеннолетних. "Что касается непосредственно самого регулирования, то оно должно основываться на объективных научных данных о степени вреда этих альтернативных продуктов по сравнению с курением сигарет", - считает он.

Предложение Минпромторга по законодательному регулированию никотиносодержащих изделий поддерживает и директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в России и Центральной Азии Илона Миртова. "У этой продукции есть свои потребители - это люди, которые предпочитают бездымные продукты традиционной табачной продукции. В первую очередь необходимо предусмотреть введение показателей безопасности, а также исключить возможность доступа к этому продукту несовершеннолетних", - считает она.

В то же время, по ее мнению, если полностью запретить такие продукты, то они будут изготавливаться в кустарных условиях и на нелегальных производствах, что может нанести больший вред потребителю.

Лимит никотина

Барвин полагает, что в России также необходимо ввести на законодательном уровне лимиты концентрации никотина в такой продукции и установить лимит на предельную концентрацию никотина на уровне 20 мл на единицу продукции в одном пэке, по аналогии с традиционной некурительной продукцией. "Обычно в мире концентрация никотина в некурительных никотиновых пэках составляет от 4 до 20 мл, но на российском рынке стала появляться продукция с очень высокой концентрацией никотина от 40 до более 200 мл и выше. Потребление таких доз сопряжены с рисками для здоровья потребителей", - сообщил он.