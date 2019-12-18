Табачные компании поддерживают предложение о запрете продажи детям никотиновых изделий

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Участники табачного рынка поддерживают предложение Минпромторга о запрете продажи несовершеннолетним изделий, содержащих никотин, в том числе бестабачных жевательных смесей. Такую точку зрения ТАСС высказали представители табачных компаний.
Минпромторг предлагает включить данное предложение в законопроект о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий, который был принят Госдумой 11 декабря 2019 года в первом чтении. В течение 30 дней профильный комитет Госдумы будет принимать поправки для включения в документ.
"Сегодня как никогда остро встала необходимость срочного принятия законов, которые должны определить регулирование для некурительных бестабачных никотиновых изделий (никотиновых пэков). В первую очередь нужно ввести запрет на продажу такой продукции несовершеннолетним, и мы полностью поддерживаем данное предложение Минпромторга", - считает директор департамента по работе с госорганами "БАТ Россия" Олег Барвин.
Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко также отметил, что, по его мнению, любые продукты, содержащие никотин, должны законодательно регулироваться и к ним не должно быть доступа несовершеннолетних. "Что касается непосредственно самого регулирования, то оно должно основываться на объективных научных данных о степени вреда этих альтернативных продуктов по сравнению с курением сигарет", - считает он.
Предложение Минпромторга по законодательному регулированию никотиносодержащих изделий поддерживает и директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в России и Центральной Азии Илона Миртова. "У этой продукции есть свои потребители - это люди, которые предпочитают бездымные продукты традиционной табачной продукции. В первую очередь необходимо предусмотреть введение показателей безопасности, а также исключить возможность доступа к этому продукту несовершеннолетних", - считает она.
В то же время, по ее мнению, если полностью запретить такие продукты, то они будут изготавливаться в кустарных условиях и на нелегальных производствах, что может нанести больший вред потребителю.
Лимит никотина
Барвин полагает, что в России также необходимо ввести на законодательном уровне лимиты концентрации никотина в такой продукции и установить лимит на предельную концентрацию никотина на уровне 20 мл на единицу продукции в одном пэке, по аналогии с традиционной некурительной продукцией. "Обычно в мире концентрация никотина в некурительных никотиновых пэках составляет от 4 до 20 мл, но на российском рынке стала появляться продукция с очень высокой концентрацией никотина от 40 до более 200 мл и выше. Потребление таких доз сопряжены с рисками для здоровья потребителей", - сообщил он.
Схожей позиции придерживается директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев, который также поддерживает запрет доступа несовершеннолетних к любой никотинсодержащей продукции. "Целесообразно также ограничить лимиты концентрации никотина в них и ввести запрет на продажу никотиновых подушечек под видом пищевой продукции", - считает он. По его мнению, потребуется соответствующий контрольно-надзорный механизм и введение административной ответственности за нарушение новых законодательных ограничений.
"Таким образом, рынок данной продукции получил бы регулирование, а совершеннолетние имели бы возможность перейти от традиционного курения на альтернативный продукт со сниженным риском", - заключил Груздев.
Еще одной мерой регулирования рынка могло бы стать введение правил ответственного маркетинга для продажи подобных изделий, не направленный на несовершеннолетних, добавил Барвин. По оценкам БАТ, сегодня российский рынок некурительных изделий составляет около 1% от всего никотинового рынка, при этом бестабачные никотиновые пэки являются самым быстрорастущим сегментом в мире.