Эксперты: покупатели в России увидят результаты от нового закона о вине уже через год

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Принятый Госдумой в среду закон о вине предусматривает целый ряд правил, благодаря которым покупатели без труда смогут отличить качественные российские вина от импортной продукции или сомнительных винных напитков. Однако заметны эти нововведения будут только к концу 2020 года - когда закон вступит в силу и его требования будут выполняться повсеместно, считают опрошенные ТАСС представители отрасли.

Госдума 18 декабря приняла в третьем, окончательном чтении закон о виноградарстве и виноделии, который был подготовлен в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Закон, в частности, устанавливает ряд правил по работе винодельческой отрасли, особенности маркировки вин и винных напитков, устанавливаются критерии, по которым продукцию можно счесть фальсификатом, обозначаются меры господдержки и другое.

"Серьезные изменения покупатель увидит только через несколько лет: сначала должен вступить в силу закон, потом инвесторы, получив сигнал о том, что выгодно делать российский виноград и вино, придут в отрасль, потом - через пять лет - получат новые урожаи <...> Но на магазинных полках первые изменения произойдут к концу 2020 года", - сказал ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Вино из винограда

Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что закон определяет, каким должен быть качественный напиток и как покупатель отличит его. Врио директора Национального института виноградарства и виноделия "Магарач" (Республика Крым) Владимир Лиховский пояснил, что согласно новому закону винные напитки будут стоять на полках в магазине отдельно от вина. На их этикетке будет крупным шрифтом написано, что продукция не является вином. На российских винах также появятся дополнительные обозначения. Таким образом производители "не будут вводить в заблуждение покупателей".

"На наш взгляд, важно, что дано четкое определение, что такое российское вино, определены технологические приемы, с использованием которых можно создавать вина, что такое фальсификат. Закон позволит оздоровить отрасль, сделать прозрачной конкуренцию, привлечь инвесторов", - отметил руководитель крупного винодельческого предприятия "Фанагория" (Краснодарский край) Петр Романишин.

По мнению собеседников ТАСС, один из главных посылов закона - вино должно быть из российского винограда. Генеральный директор Дербентского завода шампанских вин Магомед Садулаев отметил, что из-за производителей винных напитков многие заводы, десятки лет работавшие по авторским технологиям и выпускавшие вина из качественного российского винограда, в том числе на экспорт, находятся в тяжелом положении или были вынуждены вовсе закрыться.

"Вокруг нас в Дербенте работают три-четыре цеха, производят вина с "качественными" названиями "Шардоне", "Алиготе" и так далее, а продают по 60 рублей за литр в тетрапаках, в которых в реальности непонятное сусло и непонятная химия. А у нас только себестоимость производства литра вина - 50 рублей, а потом накручиваются налоги и все остальное - значит, цена выше. И многие люди смотрят на цену, а по качеству вообще не различают, что они покупают. Кто-то скажет, что якобы сырья не хватает - так это неправда, у нас в Дагестане в этом году виноград девать было некуда, производители за копейки продавали", - отметил Садулаев.

Романишин уверен, что новый закон не повлияет на рост цен. "Думаю, что закон позволит снизить давление на отрасль, а значит, может быть даже снижение цены", - добавил он.

Долгосрочная перспектива

Президент Союза виноградарей и виноделов Попович подчеркнул, что документ закладывает принципы работы на долгие годы и делает отрасль интересной для инвесторов. "У нас очень долгая отрасль: это не помидоры и не зерно, которые посадил - и сразу знаешь, что получишь. Программа создает основу, потенциал для работы. А работать надо много: чтобы заместить импорт, нам надо еще минимум 100 тыс. га виноградников, в год мы сажаем по 7 тыс. га", - уточнил собеседник.

Совладелец севастопольского предприятия "Золотая Балка" Артем Зуев уверен, что работа еще не завершена. "Необходим еще целый комплекс мер для того, чтобы завоевать доверие наших людей к отечественным винам. В первую очередь дополнительная маркировка продукции. На этикетке следует четко прописать - какой это продукт: российский ли или тот, что сделан с использованием импортного сырья и просто разлит в России. Если есть сертификат происхождения виноматериала, писать место происхождения", - пояснил он.

Новый закон вступает в силу через 180 дней после его принятия, и есть время на его доработку. Например, вопросы у представителей отрасли вызывает отказ от субсидий на закладку виноградников, для которых использованы импортные саженцы. По данным института "Магарач", в год российские питомники производят только 5 млн саженцев при потребности 18 млн, и даже в Крыму до 90% посадочного материала - импортный.

"Отрасль может перестать развиваться, поскольку в России нет достаточного объема собственного посадочного материала. Да, у нас есть один-два крупных питомника, но они все они "заточены" под обеспечение своих производств. Поэтому существует угроза, что обновление виноградников может замедлиться. В этом случае российское вино имеет шанс резко подорожать и стать почти неконкурентоспособным по отношению к импортным винам", - уверен совладелец "Золотой Балки" Зубков.

По его мнению, следует продлить действие субсидий еще на семь лет. "Производители будут понимать, что через семь лет субсидий не будет, и это станет импульсом для создания собственных питомников. Отрасль в таком случае будет не стагнировать, а развиваться", - пояснил собеседник.