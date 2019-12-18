Росреестр зарегистрировал железнодорожную часть Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Росреестр поставил на учет железнодорожную часть Крымского моста зарегистрировав право РФ на нее. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Росреестра.

"Росреестр поставил на государственный кадастровый учет железнодорожную часть Крымского моста - объект "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

Автодорожную часть Крымского моста поставили на кадастровый учет в 2018 году, также Росреестр зарегистрировал право собственности Российской Федерации и право оперативного управления на него.

"Железнодорожные пути Крымского моста как линейное сооружение, расположенное на территории двух субъектов Российской Федерации - Республики Крым и Краснодарского края - поставлены Росреестром на государственный кадастровый учет в сокращенные сроки - в течение текущего дня", - приводит пресс-служба слова замминистра экономического развития Российской Федерации - руководителя Росреестра Виктории Абрамченко.

Планируется, что до 24 декабря сооружение передадут балансодержателю. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет "Крымская железная дорога" (КЖД). Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь - 24 декабря.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. В мае 2018 г. была завершена его автодорожная часть. За полтора года эксплуатации автодорожной части по мосту приехали более 8 млн транспортных средств.