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ЦБ сообщил о резком сокращении числа россиян, которые оплачивают покупки наличными

Доля тех, кто не оплачивают свои покупки картой, снизилась до 6% в 2018 году с 65% в 2010 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россияне стали чаще использовать для оплаты товаров и услуг различные способы безналичных платежей, а не наличные деньги. Так, согласно исследованию ЦБ РФ, доля тех, кто не оплачивают свои покупки картой, снизилась до 6% в 2018 году с 65% в 2010 году.

В 2018 году впервые доля тех, кто оплачивает товары и услуги в основном наличными, оказалось меньше половины - 37% против 59% годом ранее. В 2012 году этот показатель равнялся 89%.

В то же время около 70% опрошенных отметили, что пока не могут обойтись без наличных денег. Согласно данным ЦБ, граждане по-прежнему предпочитают иметь при себе определенную сумму наличных средств. Она варьируется в пределах от 300 до 1000 рублей, а наиболее востребованной для повседневных покупок остается банкнота в 100 рублей.

Причины выбора безналичной оплаты россияне объясняют тем, что можно не носить с собой большое количество банкнот и монет (58% держателей карт), безналичная оплата быстрее (36%), проще (36%), есть возможность участия в бонусных программах или получения скидок (28%), доступен дистанционный способ оплаты (24%).

В свою очередь население продолжает выбирать наличную оплату покупок, потому что это привычнее (37% респондентов), наличная оплата помогает контролировать свои расходы (27%), наличные охотнее принимают в торговых точках (18%), плюс такая оплата безопаснее (14%), быстрее (13%), проще (11%), считают респонденты.

Сумма покупки, начиная с которой респонденты делают выбор в пользу безналичной оплаты, составила 1230 рублей. Годом ранее она равнялась 1545 рублей, а в 2012 году - 2556 рублей.

Кроме того, граждане стали внимательнее относиться к получаемым наличным деньгам: доля респондентов, проверяющих подлинность банкнот, увеличилась с 41% до 48% за год, что говорит о повышении финансовой грамотности населения, отметили в ЦБ. Также большая часть населения (78%) положительно отнеслась к дизайну банкнот номиналом 200 и 2000 рублей (введены в оборот в конце 2017 года).

Об исследовании ЦБ

Результаты социологического исследования "Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам" были опубликованы впервые. Банк России проводит данное исследование ежегодно с 2008 года по определенному списку вопросов. В опросе ЦБ приняли участие 2,5 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше.

Теги
Россия
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