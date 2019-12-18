Порт в Пионерском могут достроить в 2021 году

КАЛИНИНГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Строительство международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, которое приостановлено из-за хищений на 1,6 млрд рублей, может завершиться в 2021 году. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Принято решение на проектном комитете у [вице-премьера РФ] Максима Алексеевича Акимова, что федерация продолжает эту стройку и будет заканчивать ее - давайте будем реалистами - в 2021 году. Порт должен был начать работу в этом году в октябре. Мы подняли шум, когда в мае месяце стало совершенно понятно, что ничего не происходит", - сказал Алиханов. В декабре губернатор также отмечал, что строительство объекта будет приостановлено на зимний период и продолжится в 2020 году.

Как сообщалось, в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в сумме свыше 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском, следователями задержаны гендиректор компании "Больверк" Сергей Шипицин, его заместитель Евгений Фрид, бывший гендиректор компании Сергей Петрухин. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ также сообщало о задержании также бывшего первого заместителя генерального директора "Больверка".

По данным следствия, в декабре 2017 года компания "Больверк" заключила госконтракт с ФГУП "Росморпорт" на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском на 7,4 млрд рублей. "Больверк" получила аванс по контракту на общую сумму 3,63 млрд рублей. К настоящему времени готовность объекта составляет лишь 27%, а подрядчиком выполнено работ на 2,052 млрд рублей. Расходование на строительство еще более 1,6 млрд рублей компанией не подтверждено.

Следствие установило, что деньги, поступившие от "Росморпорта", "Больверк" направила на счета четырех аффилированных организаций. Часть средств уходила в фирмы-однодневки, зарегистрированные в Самарской области, некоторые из которых были созданы, предположительно, для обналичивания средств. Таким образом, обвиняемые завладели деньгами и распорядились ими по собственному усмотрению.

Глава Калининградской области также отмечал, что это федеральный объект, и правительство области "по порту ничего, к сожалению, сделать не может, за исключением привлечения внимания".

О терминале

Международный морской терминал в Пионерском должен стать одним из крупнейших инфраструктурных сооружений Северо-Западного федерального округа. Он сможет принимать более 400 судов, годовой пассажиропоток превысит 300 тыс. человек.

Проект предполагает строительство морского вокзала с пропускной способностью более 1,2 тыс. человек в час, открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. метров, двух причалов общей длиной 725 метров. Акватория будущего терминала составит 30,53 га. Стоимость проекта 8 млрд рублей. В течение трех-четырех лет после завершения стройки порт Пионерский сможет принимать до 250 тыс. туристов в год.

Строительство терминала планировалось завершить в 2019 году. Готовность объекта к настоящему времени составляет 27%.