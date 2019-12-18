Ивановские предприниматели получили 3 млрд льготных кредитов в этом году

ТАСС, 18 декабря. Ивановские представители малого и среднего предпринимательства (МСП) получили в текущем году льготные кредиты в объеме 3 млрд рублей. Об этом журналистам в среду сообщила заместитель председателя правительства региона Людмила Дмитриева на форуме "Мой бизнес. Курс 2020".

"По программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 8,5% через банки, которые работают в Ивановской области, ивановские компании в этом году получили кредитов почти на 2 млрд рублей. Еще почти 1 млрд рублей кредитов было выдано при поддержке предоставления гарантий Фонда МСП", - сказала Дмитриева.

Она подчеркнула, что развитие малого бизнеса в Ивановской области является "абсолютным приоритетом", поскольку больше половины экономики региона формируется за счет МСП. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет около 20%. "По сравнению с прошлым годом объем поддержки малого бизнеса в регионе в текущем году увеличился в пять раз. Если говорить про 2020 год, то нам удалось сохранить финансирование центра "Мой бизнес" на уровне текущего года. Это значит, что все существующие меры поддержки предпринимателей сохранятся", - сказала она.

Особый акцент в следующим году власти намерены сделать на развитие экспорта ивановской продукции и повышение производительности труда. "Мы очень много сил и средств тратим на продвижение продукции ивановских предпринимателей за рубежом. Сегодня мы озвучим все экспортные выставки, которые будут работать на будущий год, соответственно, у нас будут формироваться коллективные заявки на экспозиции, где можно будет представить свой товар", - сказала она.

"Мой бизнес. Курс 2020" - региональный форум, в котором приняли участие более 300 представителей бизнес-сообщества Ивановской области. В ходе мероприятия были подведены итоги работы 2019 года, а также намечены меры, которые необходимы для развития предпринимательства в 2020 году.