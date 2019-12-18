{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ивановские предприниматели получили 3 млрд льготных кредитов в этом году

Еще почти 1 млрд рублей кредитов выдали при поддержке предоставления гарантий Фонда МСП

ТАСС, 18 декабря. Ивановские представители малого и среднего предпринимательства (МСП) получили в текущем году льготные кредиты в объеме 3 млрд рублей. Об этом журналистам в среду сообщила заместитель председателя правительства региона Людмила Дмитриева на форуме "Мой бизнес. Курс 2020".

"По программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 8,5% через банки, которые работают в Ивановской области, ивановские компании в этом году получили кредитов почти на 2 млрд рублей. Еще почти 1 млрд рублей кредитов было выдано при поддержке предоставления гарантий Фонда МСП", - сказала Дмитриева.

Она подчеркнула, что развитие малого бизнеса в Ивановской области является "абсолютным приоритетом", поскольку больше половины экономики региона формируется за счет МСП. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет около 20%. "По сравнению с прошлым годом объем поддержки малого бизнеса в регионе в текущем году увеличился в пять раз. Если говорить про 2020 год, то нам удалось сохранить финансирование центра "Мой бизнес" на уровне текущего года. Это значит, что все существующие меры поддержки предпринимателей сохранятся", - сказала она.

Особый акцент в следующим году власти намерены сделать на развитие экспорта ивановской продукции и повышение производительности труда. "Мы очень много сил и средств тратим на продвижение продукции ивановских предпринимателей за рубежом. Сегодня мы озвучим все экспортные выставки, которые будут работать на будущий год, соответственно, у нас будут формироваться коллективные заявки на экспозиции, где можно будет представить свой товар", - сказала она.

"Мой бизнес. Курс 2020" - региональный форум, в котором приняли участие более 300 представителей бизнес-сообщества Ивановской области. В ходе мероприятия были подведены итоги работы 2019 года, а также намечены меры, которые необходимы для развития предпринимательства в 2020 году.

Теги
РоссияИвановская область
Реклама на ТАСС
Инвестиции в теплоснабжение 30 муниципалитетов России могут достичь 145 млрд рублей
Замминистра энергетики Юрий Маневич уточнил, что такой вариант возможен при условии перехода этих муниципальных образований на новый метод тарифообразования на тепло
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС