Инвестиции в теплоснабжение 30 муниципалитетов России могут достичь 145 млрд рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в теплоснабжение порядка трех десятков муниципальных образований в РФ могут составить около 145 млрд рублей при условии, что они перейдут на новый метод тарифообразования на тепло (метод "альтернативной котельной"). Об этом сообщил в интервью журналу "Энергетика и промышленность России" заместитель министра энергетики Юрий Маневич.

"В области теплоснабжения полноценно заработала модель "альтернативной котельной", позволяющая привлекать инвестиции в обновление основных фондов отрасли. Потенциальными участниками по внедрению новой модели рынка тепла являются, по различным оценкам, не менее 29 муниципальных образований, в случае отнесения их к ценовым зонам теплоснабжения ожидаемый совокупный объем инвестиций может составить порядка 145 млрд рублей", - сказал он.

Закон об "альтернативной котельной" вступил в силу 1 января 2018 года. Новый метод предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на 10 лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают изначально затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже. Новый тариф на тепло позволяет компаниям инвестировать в модернизацию теплоснабжающей инфраструктуры.

Ранее генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер сообщил, что переход на новую модель рынка тепла будет для компании определяющим на ближайшие годы. Если не предпринимать никаких мер, то, по его оценкам, износ теплосетей за два года составит 90%. "Т Плюс" подчеркивала, что переход муниципалитетов на новый метод тарифообразования на тепловую энергию позволит компании существенно нарастить темпы обновления тепловых сетей.