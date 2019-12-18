Сенаторы США направили письмо с угрозами санкций компании-подрядчику "Северного потока-2"

ТАСС, 18 декабря. Сенаторы США Тед Круз (республиканец от штата Техас) и Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) в среду направили письмо Эдварду Хирема, главе швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб для "Северного потока - 2". Текст письма опубликован на сайте сенатора Круза.

В письме сенаторы предостерегли, что компанию ожидают "сокрушительные и потенциально роковые санкции", если она не прекратит участие в работе над "Северным потоком - 2". В частности указывается, что компания рискует "существенно снизить стоимость своих акций и разрушить финансовую жизнеспособность", если продолжит заниматься этим проектом.

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Ранее 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей, теперь он должен поступить на подпись главы Белого дома Дональда Трампа. Американский лидер выражал готовность подписать законопроект, как только тот будет принят законодателями.