Минэнерго с 2020 года планирует начать лицензирование энергосбытовых компаний

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ планирует в 2020 году начать выдачу лицензий на энергосбытовую деятельность, что в дальнейшем позволит снизить объемы задолженности энергосбытовых компаний перед сетевыми организациями за передачу электроэнергии, а также повысить качество оказываемых услуг по поставке электроэнергии населению. Об этом сообщил в интервью журналу "Энергетика и промышленность России" заместитель министра энергетики Юрий Маневич.

"Минэнерго России планирует начать предоставлять лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности с 1 января 2020 года. В ближайшее время правительство РФ должно утвердить положение о лицензировании, регламентирующее порядок выдачи лицензий, перечень необходимых для получения лицензий документов, правила проверки соответствия лицензионным требованиям и организации внеплановых проверок", - сказал он.

Согласно ранее принятому Госдумой закону, работать без лицензии энергосбытовые компании не смогут с 1 июля 2020 года.

Маневич напомнил, что в России заработал новый метод регулирования сбытовых надбавок, в котором учтены расходы на колл-центры, аренду помещений для офисов обслуживания, но нет механизмов для контроля качества предоставляемых услуг энергосбытовыми компаниями. "В результате федеральные органы, администрация президента, правительство завалены жалобами простых граждан на качество работы сбытовых компаний. Зачастую нет обратной связи, невозможно сменить тарифный план, заключить договор и прочее. В случае нарушения лицензионных требований энергосбытовые организации в установленных случаях будут лишены лицензии и привлечены к административной ответственности", - сказал Маневич.

Замминистра также обратил внимание на то, что усиление платежной дисциплины энергосбытовых компаний остается одним из основных вопросов в работе Минэнерго со сбытами. По его данным, задолженность энергосбытовых организаций перед сетевыми компаниями за оказанные услуги по передаче электроэнергии превышает 60 млрд рублей.

"Рассчитываем, что такой механизм [лицензирование сбытовых компаний] поможет контролировать платежную дисциплину энергосбытовых компаний, ведь от своевременного финансирования стоимости товаров и услуг производителей электроэнергии (мощности) и сетевых компаний напрямую зависит надежность энергоснабжения потребителей", - сказал он.