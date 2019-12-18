Правительство рассмотрит пути упрощения регистрации интеллектуальной собственности

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет очередное заседание правительства в четверг, 19 декабря. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, на повестке дня 12 вопросов, касающихся внесения изменений в действующее законодательство и распределения субсидий из бюджета РФ.

Ключевой темой обсуждения должен стать проект поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации. В пресс-службе уточнили, что предлагается внести ряд изменений, направленных на совершенствование процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности. В понедельник премьер-министр уже провел совещание о совершенствовании нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности. Помимо обсуждения основных направлений развития института интеллектуальной собственности, поднимался вопрос оптимизации регулирующего воздействия в этой сфере, в том числе вопросы антимонопольного регулирования.

Также министры рассмотрят поправки в закон "Об образовании в РФ". Речь идет о возмещении образовательной организацией в бюджет соответствующего уровня расходов на обучение гражданина в случае, если организация нарушила принятое на себя обязательство по договору о целевом обучении по трудоустройству такого гражданина после завершения его обучения. Помимо этого законопроект предлагает исключить полномочия правительства по утверждению перечня специальностей, по которым проводится прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах квоты.

На повестку дня вынесен вопрос о введении в КоАП повышенных штрафов для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики в интернете. Кроме того, авторы поправок предлагают предусмотреть возможность назначения судом наказания для иностранных граждан или лиц без гражданства в виде административного штрафа или административного ареста как с административным выдворением за пределы Российской Федерации, так и без такового.

Правительство также усовершенствует порядок прохождения военной службы, уточнив сроки заключения нового контракта о прохождении военной службы с офицерами, прапорщиками и мичманами, а также с военнослужащим, поступившими в военную образовательную организацию высшего образования или научную организацию для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук. Законопроектом предлагается ограничить право заключения нового контракта сроком на один год. Изменения не затронут военнослужащих, проходящих военную службу сверх предельного возраста пребывания на военной службе.

Субсидии из бюджета

Помимо этого члены правительства примут ряд решений о распределении субсидий из бюджета. Речь идет о 8,8 млрд рублей на 2019-2024 годы на софинансирование реализации реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений. Софинансирование строительства запланировано в пределах параметров паспорта федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" до 2024 года.

Бюджет Татарстана получит 129,5 млн рублей, а бюджет Волгоградской области - 50 млн на реализацию государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды. Часть субсидий будет распределена регионам на дорожное строительство, компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба от чрезвычайных ситуаций, а также на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ.