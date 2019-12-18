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Россия, Украина и ЕС 19 декабря вновь попытаются найти решение газового вопроса

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины об условиях транзита российского газа в Европу с 2020 года пройдет в четверг в Берлине, на нем планируется обсудить соглашение, охватывающее продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Предыдущие консультации в трехстороннем формате прошли 28 октября в Брюсселе. С этого момента газовый вопрос не раз обсуждался между двумя странами, в том числе впервые и на уровне лидеров двух стран. По итогам президентской встречи, как отметил глава Украины Владимир Зеленский, удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа.

В то же время, несмотря на наметившиеся подвижки в переговорном процессе, остаются нерешенными принципиальные вопросы, касающиеся судебных разбирательств "Газпрома" и "Нафтогаза" и условий транзита "голубого топлива" в Европу. В общем позиции остались неизменными: Москва настаивает на "обнулении" всех судебных разбирательств, Киев требует выплаты компенсаций в любом виде, в том числе и газом.

"Времени до 1 января мало, поэтому каждый день переговоров может стать решающим. Но я все же думаю, что этот раунд не будет последним. Позиции прежние. Урегулирование споров по действующим контрактам, вопрос прямых поставок из России и экономическая привлекательность транзита через Украину", - такое мнение высказал ТАСС замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Бочка дегтя

Одним из основных камней преткновения в переговорном процессе являются судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом", которые идут с 2014 года. В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух компаний о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал.

Масло в огонь добавили новые исковые требования против российского газового холдинга, направленные "Нафтогазом" в Стокгольмский арбитраж в ноябре. Украинская компания настаивает на пересмотре тарифа на транзит газа задним числом, а также выплате разного рода компенсации на общую сумму 12,248 млрд долларов.

Реакция России на новые иски была однозначной. Новые судебные претензии лишь обостряют ситуацию и негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту. "Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Осложняют переговорный процесс и продолжившиеся попытки Украины взыскать с "Газпрома" $2,56 млрд путем ареста активов компании в Европе. В ноябре российской компании стало известно, что "Нафтогаз" подал ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража, а также о принятии обеспечительных мер.

Капля меда

Запланированным на четверг переговорам предшествовал целых ряд двусторонних консультаций "Газпрома" и "Нафтогаза". Последние из них прошли 13 декабря. Как украинская, так и российская сторона позитивно оценили ход переговоров, однако выйти на конкретные договоренности, по их словам, пока не удалось.

Кроме того, ускоренными темпами продвигается процесс создания независимой от "Нафтогаза" компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, были поданы последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года, поэтому в ближайшие дни может быть завершено создание независимого оператора ГТС.

Также с украинской стороны звучали заявления о том, что вопрос о "годичном" контракте между "Газпромом" и "Нафтогазом", на чем ранее настаивала Москва, снят. По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждают проект документа, рассчитанного на несколько лет. Киев настаивает на 10-летнем контракте.

Продолжилось и обсуждение прямых поставок российского газа на Украину, о чем впервые с 2014 года стороны заговорили на прошлой трехсторонней встрече. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, стороны обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год. Однако по цене пока договориться не удалось. В начале декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что стоимость газа для промышленных потребителей на Украине может быть на 25% ниже, если Москва и Киев договорятся о "совместной честной работе".

Обеспокоенность Европы

С приближением холодов все больше чувствуется обеспокоенность Европы относительно возможности перебоев в поставках российского топлива. В частности, свои опасения выражает крупнейший импортер российского газа - Германия. Как и в предыдущий раз перед трехсторонними консультациями прошел телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого лидеры двух стран обсудили поставки газа в Европу.

Кроме того, бывший заместитель главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович заявил о намерении провести двустороннюю встречу с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером перед трехсторонними консультациями по газу в четверг.

А что дальше?

По сравнению с предыдущими трехсторонними переговорами вопрос о возможности перебоев в поставках газа в Европу теперь становится все более актуальным. Позицию России по данному вопросу озвучивал Владимир Путин: "Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит... Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономически неприемлемы для нас пока".

Украина в свою очередь заявила, что будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года.

Еще дальше заглянул глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, который во вторник выразил надежду на то, что в случае провала переговоров по газу в формате Россия - ЕС - Украина в декабре, диалог удастся возобновить весной 2020 года. "Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле - мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - цитирует Коболева украинское издание "Зеркало недели".

Этот срок легко объясняется тем, что в преддверии завершения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" и сам российский холдинг, его европейские партнеры, и украинская компания усиленными темпами заполняли подземные хранилища газа, которые в настоящее время загружены максимально. Таким образом, даже в случае прекращения транзита, потребители будут обеспечены газом из них.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 г. К этому времени Россия планировала запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". И если по "Северному потоку - 2" пока сроки завершения работ не назывались, то "Турецкий поток" начнет работать 8 января.

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