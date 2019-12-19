"Известия": банки выступают за отмену отчетности по стандартам бухгалтерского учета

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ряд крупных российских банков, в том числе Сбербанк, выступают за отмену отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Об этом в четверг сообщает газета "Известия".

По данным издания, в начале декабря на заседании Ассоциации банков России обсуждалась отмена РСБУ, во встрече участвовала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Этот вопрос был вынесен на обсуждение представителем Сбербанка, пишут "Известия".

Информацию о дискуссии вокруг требований по отчетности подтвердил газете председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который также присутствовал на заседании. По его словам, РСБУ может быть отменен для банков в течение двух-трех лет, а российские требования адаптируют к международным стандартам финансовой отчетности.

В Центробанке на вопрос "Известий" о возможной отмене РСБУ не ответили.

Представитель Сбербанка заявил газете, что РСБУ можно отменить "уже завтра". Такая отчетность требует больших трудозатрат и расходов на аудирование, передают "Известия" его слова.