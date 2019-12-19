"Везет", Gett, Ситимобил и "Яндекс.Такси" поддержали законопроект о такси и агрегаторах

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Везет", Gett, Ситимобил и "Яндекс.Такси" поддержали проект закона, который определяет ответственность агрегаторов такси и обязывает иностранных таксистов подтверждать в России водительскую квалификацию. При этом компании просят доработать ряд положений, говорится в совместном заявлении компаний.

"На наш взгляд, законопроект в целом учитывает особенности российского рынка такси, а также некоторые предложения IT-компаний - это добрый знак для нас. Мы, со своей стороны, готовы к обсуждению положений проекта с наших экспертных позиций", - отмечают компании.

"Новое регулирование должно основываться на балансе интересов всех участников рынка: пассажиров, водителей, парков и служб заказа такси. Такие изменения, как например, неоправданное ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей, которые хотят работать в такси - все это может спровоцировать уход в серую зону, где нет ни контроля качества, ни страхования, ни адекватных мер безопасности", - отмечается в заявлении.

Компании указывают, что сейчас в отрасли занято почти два миллиона человек и в среднем более трети жителей больших городов регулярно пользуются такси, число поездок выросло в несколько раз только за последние три года. "Полагаем, что инициатива авторов законопроекта может стать ответом на вызовы, с которыми сталкивается отрасль такси. В частности, проект затрагивает важные вопросы - электронные реестры и путевые листы, дистанционные технические и медицинские осмотры, а также возможность для самозанятых водителей получать разрешения на перевозки в такси. Впервые в положениях законопроекта поднимается вопрос солидарной ответственности в случае ДТП, что должно повысить безопасность в такси", - говорится в заявлении.

Крупнейшие агрегаторы пояснили, что многие на данный момент уже добровольно страхуют здоровье и жизнь всех пассажиров. "Но информационные онлайн-сервисы не являются перевозчиками. Также они напоминают, что деятельность компаний позволяет повысить уровень безопасности поездок партнеров с помощью цифровых технологий. Учитывая данный факт, мы полагаем, что зоны ответственности разных участников рынка должны быть определены максимально четко", - отмечают компании.

"Мы уверены, что отрасль нуждается в качественном новом регулировании, и мы готовы принять участие в совершенствовании законопроекта", - говорится в заявлении.

О проекте закона

18 декабря группа сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который определяет ответственность агрегаторов такси и обязывает иностранных таксистов подтверждать в России водительскую квалификацию.

Документ закрепляет финансовую ответственность агрегаторов за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.

Законопроект устанавливает, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или самозанятый гражданин смогут заниматься перевозкой пассажиров с момента получения ими соответствующего разрешения до истечения срока действия этого документа или его аннулирования. При этом на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси, необходимо будет получать отдельное разрешение. Законопроектом допускается проведение автоматизированного дистанционного предрейсового контроля технического состояния машин, как и проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медосмотров.

Кроме того, закрепляются полномочия субъектов РФ по введению ограничений количества действующих разрешений такси.

Требования к водителям и оформлению такси

Согласно проекту, водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет, а также должен пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта РФ, выдавшего разрешение на перевозку пассажиров. Кроме того, водитель не должен иметь непогашенную или неснятую судимость за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления, в также не должен быть лишен водительского удостоверения за последние полгода.

Предусматривается, что такси должно иметь на кузове "цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке", а на крыше автомобиля должен быть размещен "опознавательный фонарь оранжевого цвета". Кроме того, такси должно соответствовать установленным цветовым гаммам кузова, если соответствующее требование содержится в региональном законодательстве.

Законопроект вводит запрет на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым такси без оформления путевого листа на соответствующее транспортное средство. При этом допускается электронное оформление такого документа.

Законопроект дает право агрегаторам создавать и внедрять информационные системы для мониторинга режима труда и отдыха водителей легкового такси, добровольно страховать риски причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и водителей такси, причиненного в результате оказания услуг по перевозке.