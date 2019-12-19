"Ведомости": производство шампанского может упасть в два-три раза

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские производители игристых вин заявили о возможном сокращении поставок отечественного шампанского из-за закона о виноделии, который запрещает использование импортных виноматериалов и устанавливает правила выкладки продукции в магазинах. Об этом в четверг пишет газета "Ведомости" .

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза. О возможном сокращении производства шампанского также сообщили газете президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов и гендиректор "Игристых вин" Юрий Дудко. По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), которые приводит издание, на эти компании приходится почти половина производимого в России шампанского. При этом у "Абрау-Дюрсо" около 60% продукции делается из импортного виноматериала, у "Игристых вин" - почти 100%, указывает газета.

Кроме того, производители выразили недовольство в связи с новыми правилами маркировки винной продукции. "Мы сможем называть продукт только виноградосодержащим напитком с большой надписью на этикетке "Не является вином". Рядом будет стоять дешевый импорт неизвестного происхождения и низкого качества с правом называться вином. Это по меньшей мере несправедливо, по большей - неконкурентоспособно," - пояснил изданию президент "Абрау-Дюрсо".

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко также выразил опасения по поводу падения спроса на российские игристые вина из-за раздельной выкладки продукции в магазинах.

Госдума 18 декабря приняла закон о виноградарстве и виноделии, который был подготовлен в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Закон устанавливает ряд правил по работе винодельческой отрасли, особенности маркировки вин и винных напитков, критерии, по которым продукцию можно счесть фальсификатом, обозначает меры господдержки и др. Также регламентируются особые требования к сырью и материалам: в частности, в законопроекте содержится запрет на использование при производстве импортного вина, винограда и сусла.

В конце ноября АКОРТ направил письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации, в котором отмечал, что принятие законопроекта о виноградарстве и виноделии в нынешней редакции может привести к сокращению продаж российских вин на 10-15%. АКОРТ раскритиковал предложение об установке правил выкладки российских вин в магазинах и предложил оставить вопрос продвижения продуктов российского виноделия на усмотрение предприятий торговли.