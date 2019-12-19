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"AliExpress Россия" может создать СП с AliPay при участии USM Holdings

Гендиректор "AliExpress Россия" Дмитрий Сергеев сообщил о планах развивать экспорт из России продуктов питания и косметики с помощью площадки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "AliExpress Россия" обсуждает с USM Holdings Алишера Усманова планы по созданию СП с платежным сервисом AliPay. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил гендиректор "AliExpress Россия" Дмитрий Сергеев.

"Сейчас с участием USM обсуждается платежное СП с AliPay", - сказал он.

СП с AliPay будет основным финансовым партнером площадки по приему платежей, предоставлению финансовых сервисов для покупателей типа рассрочек, пояснил Сергеев, не уточнив сроков сделки.

При этом он отметил, что создание СП рассматривается в рамках цели по "максимальной локализации" компании.

Гендиректор также сообщил о планах развивать экспорт из России продуктов питания и косметики с помощью площадки. "Это очень важная история. Она может быть очень большой в двух основных сегментах: продукты питания и натуральная косметика. Но надо выстраивать логистику в обратную сторону - не из Китая сюда, а обратно в Китай. Этим занимаются и частные компании, и Российский экспортный центр - все очень заинтересованы и планируют продажи на Tmall, поскольку это основная площадка в Китае", - сказал он.

"AliExpress Россия", как планируется, будет координировать работу с китайскими партнерами.

Alipay (входит в Ant Financial Services Group) запущен в 2004 году, является крупнейшим в мире мобильным платежным сервисом и насчитывает более 520 млн активных пользователей.

Теги
РоссияУсманов, Алишер Бурханович
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