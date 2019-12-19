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Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

Mail.ru Group и Сбербанк также закрыли сделку по созданию СП в сфере транспорта и еды
Здание главного офиса Сбербанка Александр Щербак/ТАСС
Описание
Здание главного офиса Сбербанка
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group). Об этом говорится в сообщении банка.

"Сбербанк закрыл сделку по приобретению 36% в АО "МФ Технологии" у АО "Газпромбанк" и госкорпорации "Ростех" и стал равноправным партнером в компании", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что сумма сделки должна составить 11,3 млрд рублей.

Сбербанк также получит одно место в совете директоров Mail.ru Group, на которое номинирован первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис.

После закрытия сделки в состав акционеров "МФ Технологии" входят "Мегафон" с долей в 45%, Сбербанк - 36%, "Ростех" - 10%, USM Holdings - 9%.

В середине ноября 2019 года Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по выкупу доли Газпромбанка (35%) и 1% акций, принадлежащих корпорации "Ростех", в совладельце Mail.ru Group - "МФ Технологии".

СП в сфере транспорта и еды

Mail.ru Group и Сбербанк закрыли сделку по созданию платформы O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспорта, говорится в совместном сообщении холдинга и банка.

Создание совместного предприятия на базе сервиса доставки еды Delivery Club, агрегатора такси "Ситимобил" и других активов в сфере фудтех и транспорта стороны анонсировали в конце июля. Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях, при этом до 10% долей будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников О2О-платформы.

Совокупные инвестиции в СП составят до 64,6 млрд рублей при условии достижения целевых показателей до ноября 2020 года, а оценка стоимости платформы в перспективе может превысить 100 млрд рублей. В целом СП получит около 47 млрд рублей капитальных инвестиций на момент заключения сделки. В случае достижения KPI компании дополнительно инвестируют до 17,6 млрд рублей.

Также по условиям сделки стороны консолидируют 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood (ранее - FoodPlex), включающей платформу для ресторанного бизнеса R-Keeper. В результате консолидации текущие партнеры Сбербанка по SberFood - Rambler Group и фонд GHP - получат миноритарные доли в Delivery Club, а доля СП в Delivery Club составит до 98,1%.

Доля СП в "Ситимобил" в результате реструктуризации и инвестиций составит до 95% к концу I квартала 2020 года. Миноритарными акционерами агрегатора такси остаются "Мегафон" и основатель сервиса Арам Аракелян.

Кроме того, стороны внесут в СП сервис каршеринга YouDrive, свои доли в операторе киосков по продаже еды DC Daily, холдинге по производству здорового питания Performance Group, сервисе доставки продуктов "СберМаркет" и другие комплементарные активы. Стороны договорились, что совместное предприятие станет единственной точкой развития соответствующих сервисов для каждой из компаний, подчеркивается в сообщении.

Структура управления СП

Новое СП предусматривает создание совета директоров, состоящего из семи человек: по три представителя от Mail.ru Group и Сбербанка и один независимый директор.

В совет директоров войдут генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, вице-президент Mail.ru Group, директор бизнес-юнитов "Почта и портал", "Поиск" и Instant Messengers Анна Артамонова, первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Владимир Габриелян, старший вице-президент, директор по развитию экосистемы Сбербанка (SberX) Андрей Ванин, заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

Должность председателя совета директоров предполагает ежегодную ротацию: первым председателем будет избран Добродеев, через год его сменит представитель Сбербанка. Руководить входящими в совместное предприятие компаниями продолжат текущие команды менеджмента.

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