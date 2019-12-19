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Times: Банк Англии выявил утечку трейдерам данных о его пресс-конференциях

По информации издания, был взломан резервный канал с записью этих сведений

ТАСС, 19 декабря. Британские трейдеры, ведущие операции по быстрой торговле ценными бумагами, прослушивали важные пресс-конференции Банка Англии непосредственно перед их официальным выходом в эфир после взлома резервного канала с записью этих данных. Об этом сообщает в четверг газета The Times со ссылкой на заявление банка.

К взлому аудиоканала, созданного для подстраховки основного, как выявили в британском центробанке, был причастен один из его поставщиков информации. "Это совершенно неприемлемое использование аудиоинформации происходило без нашего ведома или согласия, и в настоящее время расследование продолжается, - говорится в заявлении Банка Англии. - Аудиозаписи некоторых пресс-конференций использовались сторонним поставщиком с начала этого года для предоставления услуг другим внешним клиентам".

Согласно его информации, после обнаружения утечки поставщик сразу же был лишен возможности доступа к резервному каналу, и произошло это перед обнародованием на последней пресс-конференции доклада о финансовой стабильности. В то же время, как подчеркнули в Банке Англии, утечка данных не затронула способные воздействовать на рынок решения его комитетов, определяющих стратегию действий.

Обнародование данных о взломе в Банке Англии, как полагает газета, может поставить в неловкое положение управляющего финансовым институтом Марка Карни, покидающего этот пост в 2020 году, поскольку получение информации о его высказываниях за несколько секунд до официального обнародования может оказаться прибыльным для тех трейдеров, которые зарабатывают деньги на раннем доступе к информации, указывает издание. Комментарии Карни на пресс-конференциях Банка Англии нередко, по оценке газеты, оказывают влияние на курс фунта стерлингов и стоимость золота.

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